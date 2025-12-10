După criticile lui Trump, aliații europeni ai Ucrainei se reunesc pentru a discuta planul de pace al SUA

Un grup de lideri europeni, inclusiv preşedintele francez Emmanuel Macron şi premierul britanic Keir Starmer, urmează să se întâlnească luni la Berlin pentru a discuta situaţia din Ucraina şi planul de pace propus de SUA, au declarat miercuri agenţiei Reuters doi diplomaţi europeni, transmite Agerpres.

Conform aceloraşi surse, cel puţin o duzină de lideri, toţi aliaţi ai Ucrainei, sunt aşteptaţi să participe la această întâlnire, care va urma noii reuniuni de joi prin videoconferinţă a ţărilor „Coaliţiei de Voinţă” susţinătoare ale Ucrainei.

Aceste reuniuni survin după ce, într-un interviu publicat marţi de Politico, preşedintele american Donald Trump a spus despre Uniunea Europeană că reprezintă un grup de ţări „în declin” conduse de politicieni „slabi”. Pe de altă parte, el i-a cerut preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski „să se trezească şi să înceapă să accepte lucrurile”, aluzie la cedarea unor teritorii din estul Ucrainei către Rusia, o idee respinsă atât de Kiev, cât şi de susţinătorii europeni ai acestuia.

Potrivit Strategiei de Securitate Naţională a SUA publicată săptămâna trecută, liderii europeni susţinători ai Ucrainei în războiul cu Rusia au aşteptări nerealiste de la acest conflict. „Administraţia Trump se află în dezacord cu oficialii europeni care au aşteptări nerealiste de la război şi sunt instalaţi la conducerea guverne minoritare instabile, dintre care multe încalcă principiile de bază ale democraţiei pentru a suprima opoziţia. O mare majoritate dintre (cetăţenii n.red) europeni doresc pacea, dar această dorinţă nu este tradusă în politici, în mare măsură din cauza subminării proceselor democratice de către aceste guverne”, se arată în document.

La rândul său, preşedintele rus Vladimir Putin le-a reproşat săptămâna trecută aliaţilor europeni ai Ucrainei că urmăresc să blocheze complet demersurile de pace formulând cereri absolut inacceptabile pentru Rusia, astfel încât să o poată acuza pe aceasta că respinge procesul de pace. Aliaţii europeni ai Ucrainei „sunt vexaţi că au fost excluşi de la negocieri, dar ei înşişi s-au exclus din negocierile de pace şi, în acelaşi timp, pun obstacole preşedintelui Trump. Ei nu au o agendă a păcii, ei sunt de partea războiului”, a remarcat Putin.

Planul de pace american, a cărui versiune iniţială avea 28 de puncte, a nemulţumit Ucraina şi susţinătorii europeni ai acesteia, întrucât prelua o serie de revendicări ale Rusiei, inclusiv cedarea către aceasta a întregului Donbas. Revizuit de cel puţin două ori în urma unor negocieri americano-ucrainene şi discutat de asemenea la Moscova cu Putin de către doi emisari ai lui Trump, Steve Witkoff şi Jared Kushner, planul cuprinde în continuare propuneri care nemulţumesc Kievul sau Moscova.

În interviul pentru Politico, Trump a susţinut că Zelenski nici nu a citit ultimele propuneri ale Washingtonului privind soluţionarea conflictului. Potrivit lui Zelenski, problema împărţirii teritoriilor disputate între Ucraina şi Rusia este cea mai dificil de rezolvat în negocierile pe care trimişii Kievului le-au desfăşurat cu reprezentanţii SUA, alte subiecte divergente fiind garanţiile de securitate pentru Ucraina şi finanţarea reconstrucţiei postbelice. Noi discuţii cu SUA asupra planului de pace au loc chiar miercurea aceasta, a anunţat preşedintele ucrainean.