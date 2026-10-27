După criza de vaccin antigripal, 370.000 de doze ajung în farmacii în perioada următoare. Câte persoane s-au vaccinat deja

370.000 de doze de vaccin împotriva gripei sunt disponibile în depozitele din România și pot fi comandate de farmacii, anunță marți Ministerul Sănătății, citând date de la Agenția Națională a Medicamentului.

Luna octombrie a fost marcată de o criză a vaccinului împotriva gripei în farmacii, după ce stocurile inițiale, primite la finalul lunii septembrie, s-au epuizat rapid.

După cele 370.000 de doze, la jumătatea lunii noiembrie este estimată o nouă livrare, de aproximativ 500.000 de doze, pentru continuarea campaniei de vaccinare antigripală, mai spune Ministerul Sănătății.

Peste 400.000 de persoane s-au vaccinat

400.259 de români s-au vaccinat împotriva gripei până la data de 18 octombrie 2026, conform datelor din Registrul Electronic Național de Vaccinări (RENV).

Dintre acestea, 393.552 au fost efectuate în rândul persoanelor care beneficiază de vaccinare compensată, iar 3.069 în farmaciile comunitare autorizate.

Cine beneficiază de vaccin compensat

Ministerul Sănătății a stabilit că următoarele categorii de populație, considerate mai expuse să dezvolte forme severe de boală, primesc gratuit vaccinul în farmacie, în baza rețetei compensate eliberate de medic:

copiii cu vârsta mai mare de 6 luni, până la 18 ani.

femeile gravide.

persoanele cu vârsta între 18 și 65 de ani care suferă de una dintre următoarele boli cronice: boli cardiovasculare; boli respiratorii; boli renale; boli hepatice; boli neurologice; boli metabolice; boli oncologice; boli autoimune; malformații congenitale; obezitate; asplenie; persoane cu infecție HIV/SIDA; persoane în terapie imunosupresoare; persoane cu transplant; persoane cu imunosupresie congenitală.

persoanele cu vârsta de peste 65 de ani.

personal de specialitate medico-sanitar și auxiliar.

Persoanele cu vârsta cuprinsă între 45 ani și 65 de ani, fără boli cronice, beneficiază de vaccin compensat 50%, cu rețetă de la medic.

Prețul unei doze de vaccin în farmacii, necompensat, este de 60-70 de lei.

Vaccinarea antigripală este una dintre cele mai importante măsuri de prevenire a gripei și a complicațiilor asociate acesteia, în special în cazul persoanelor vulnerabile, conform Ministerului Sănătății. Medicii recomandă vaccinarea, în special, persoanelor cu vârsta de peste 65 de ani, copiilor, persoanelor cu boli cronice, femeilor gravide și personalului medico-sanitar. Persoanele eligibile pot beneficia de vaccinare compensată, conform criteriilor în vigoare.

În România sunt autorizate patru vaccinuri antigripale: Vaxigrip, Influvac, Fluenz și Efluelda. Vaxigrip și Influvac se adresează persoanelor adulte, în timp ce Fluenz este destinat copiilor și adolescenților, iar Efluelda, persoanelor cu vârsta de peste 60 de ani.

Vaccinul se ridică din farmacie, nu din cabinetul medicului

2026 este al patrulea an consecutiv de când este în vigoare noua procedură pentru vaccinarea împotriva gripei: dozele de vaccin nu mai ajung în cabinetele medicilor de familie, ci sunt ridicate din farmacie – cu rețetă de la medic pentru cei care beneficiază de vaccin compensat 50% sau 100% și „la liber”, fără rețetă, dar contra cost, pentru ceilalți.

Pentru cei care nu beneficiază de vaccin compensat și vor să îl cumpere, o doză de vaccin costă, în farmacii, în jur de 80 de lei.

În unele farmacii – puține – vaccinul poate fi administrat pe loc. Acolo unde nu există această posibilitate, pacientul trebuie să meargă cu vaccinul ridicat din farmacie în cabinetul medicului de familie, pentru a îi fi administrat.

„Cine dorește să se vaccineze și beneficiază de vaccin compensat trebuie să se prezinte la medicul de familie sau la un medic de altă specialitate care poate elibera rețetă de vaccin gripal. Se merge în farmacie și acolo se eliberează vaccinul. Ca regulă: ne întoarcem cu el la medicul de familie pentru a putea fi administrat”, explică, într-un dialog cu HotNews, dr. Gindrovel Dumitra, coordonatorul Grupului de Vaccinologie al medicilor de familie din România.

Rețeta pentru vaccinul gripal poate fi eliberată atât de medicul de familie, cât și de un medic specialist (pediatru, pneumolog etc.). „În protocol este precizat foarte clar că medici din toate specialitățile pot emite prescripția”.

„În unele farmacii se poate administra vaccinul pe loc, dar sunt foarte puține la nivel național. Important este ca tehnica de administrare a vaccinului să fie una corectă, iar manopera să fie raportată în Registrul Electronic Național de Vaccinări, astfel încât să avem o imagine cât se poate de clară a numărului de doze administrate la nivel național”, adaugă dr. Gindrovel Dumitra.