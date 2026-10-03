După decizia S&P, un fost ministru PSD critică două „interpretări” din spațiul public care „ratează problema”. „Cea mai importantă concluzie”

Deputatul PSD Adrian Câciu susține că decizia S&P de a nu retrograda ratingul României nu este o victorie a Guvernului, precum și că evaluarea făcută de agenția de rating este folosită de unii „pentru a continua discursul fricii” cu privire la necesitatea unor taxe sau tăieri.

Agenția de evaluare financiară Standard & Poor`s a menținut ratingul suveran al României la calificativul BBB-/A-3, cu perspectivă negativă, ultima treaptă din categoria recomandată investițiilor, conform anunțului făcut vineri seară. În mesajul său, premierul interimar Ilie Bolojan a lăudat măsurile Guvernului și a criticat PSD pentru criza politică.

Adrian Câciu, fost ministru PSD al finanțelor și al fondurilor europene, a comentat decizia agenției de rating, sâmbătă, într-o postare pe Facebook, și a spus că „S&P nu ne-a cerut să sărăcim România ca să salvăm deficitul”.

„Asta este, poate, cea mai importantă concluzie după evaluarea de ieri (…). Unii se grăbesc să transforme decizia într-o victorie a Guvernului. Nu este! Alții o folosesc pentru a continua discursul fricii: dacă nu mai tăiem, dacă nu mai punem taxe, dacă nu mai strângem cureaua, vine dezastrul. Ambele interpretări ratează problema”, a scris social-democratul.

„Mesajul de după S&P trebuie să fie mult mai simplu”

Fostul ministru PSD susține că „România nu are nevoie de mai multă austeritate”, ci „de o ajustare mai inteligentă”, indicând drept condiții calitatea ajustării, creșterea economică și încrederea investitorilor.

„Pentru că piața nu așteaptă agențiile de rating. Poate face repricing înaintea unui downgrade. Când investitorii percep mai mult risc, cer randamente mai mari. Iar pe măsură ce datoria veche ajunge la scadență și este refinanțată, dobânzile mai mari ale pieței intră treptat în buget”, a continuat el.

Adrian Câciu a adăugat că „nu avem nevoie de o țară mai săracă pentru a avea un deficit mai mic” și că „nu poți cere permanent oamenilor să plătească factura unor dezechilibre pe care statul nu este capabil să le corecteze structural”.

„Mesajul de după S&P trebuie să fie mult mai simplu: România trebuie să-și reducă deficitul fără să-și reducă viitorul. Asta înseamnă ajustare de calitate. Asta înseamnă încredere. Asta înseamnă creștere economică”, a mai declarat deputatul PSD.