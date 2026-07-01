După dezastrul de aseară, ANM anunță noi furtuni în București. Atenție la următoarele ore

După potopul din timpul nopții, meteorologii au emis pentru București și județul Ilfov un cod portocaliu pentru ziua de miercuri, care va fi în vigoarea până joi dimineață. Apoi, o altă avertizare va intra în vigoare.

În intervalul 01 iulie, ora 15 – 02 iulie, ora 06, pentru municipiul București va fi în vigoare un mesaj de avertizare meteorologică cod portocaliu pentru vijelii puternice, averse torențiale importante cantitativ, grindină de medii și posibil mari dimensiuni, frecvente descărcări electrice.

Miercuri, în Capitală, vremea va fi instabilă și vor fi perioade cu înnorări temporar accentuate, averse torențiale și importante cantitativ (20…40 l/mp și izolat de peste 50 l/mp), frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii puternice (rafale de 60…80 km/h) și căderi de grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1…3 cm), potrivit prognozei speciale pentru București.

Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 31 de grade, iar cea minimă de 18…20 grade.

În intervalul 02 iulie, ora 10 – 03 iulie, ora 10, pentru municipiul București va fi în vigoare un mesaj de atenționare cod galben pentru instabilitate atmosferică, averse însemnate cantitativ, intensificări ale vântului, vijelii, grindină de mici dimensiuni.

Joi, în București, vremea va fi în general instabilă. Temporar înnorările vor fi accentuate și, mai ales după-amiaza și noaptea, vor fi perioade cu averse torențiale (în general 15…25 l/mp), descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii (50…60 km/h). Vor fi condiții de grindină. Temperatura maximă va fi de 29…30 de grade, iar cea minimă de 17…18 grade