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Lucian Pahonțu Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Actualitate

După dezvăluirile Recorder și Snoop despre Lucian Pahonțu, un important politolog român indică numele unui fost președinte pentru moștenirea lăsată în urmă. „Rămâne stăpânul politicienilor”

Laurențiu Ungureanu
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Profesoara de ştiinţe politice Alina Mungiu-Pippidi vorbeşte, într-o discuție cu HotNews, despre cazul lui Lucian Pahonțu și despre influența pe care, în opinia sa, serviciile secrete și oamenii din aceste structuri o au asupra puterii politice. Ea critică faptul că Pahonțu a rămas la conducerea SPP timp de peste două decenii și spune că simpla sa plecare din funcție nu ar fi suficientă. 

„Ce facem cu dosarele lui Lucian Pahonţu despre toți oamenii politici? Cine crede că nu rămâne stăpânul lor și după pensionare se înșală”, spune Alina Mungiu-Pippidi, într-un dialog pentru publicul HotNews.

Jurnaliştii Recorder şi Snoop au arătat că şeful Serviciului de Pază şi Protecţia a participat la reprimarea revoluţionarilor din ’89, în calitate de ofiţer de Securitate, iar Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii l-a verificat, fără rezultat, timp de 18 ani. 

Investigațiile publicate de Recorder și Snoop au readus în atenție trecutul lui Lucian Pahonțu, care conduce Serviciul de Protecție și Pază din 2005, precum și verificările începute în cazul său de Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității. 

Alina Mungiu-Pippidi, Foto: Agerpres
Alina Mungiu-Pippidi, Foto: Agerpres