După discuția cu Trump, un apropiat al președintelui îi acuză pe europeni de „aroganță”: „Nu l-am auzit atât de furios în viața mea”

Senatorul republican Lindsey Graham, un aliat al președintelui american, i-a criticat pe aliații europeni pentru refuzul de a oferi resurse „pentru a menține strâmtoarea Ormuz în funcțiune, care aduce Europei mult mai multe beneficii decât Americii”.

Într-o postare marți pe platforma X, Graham a spus că a discutat despre această situație cu președintele Donald Trump și i-a acuzat pe aliații europeni ai Statelor Unite de „aroganță”.

„Nu l-am auzit atât de furios niciodată în viața mea. Împărtășesc această furie, având în vedere miza. Aroganța aliaților noștri de a sugera că Iranul cu o armă nucleară nu reprezintă o preocupare mare și că acțiunea militară pentru a-l împiedica pe ayatollah să dobândească o bombă nucleară este problema noastră, nu a lor, este mai mult decât o ofensă”, a declarat senatorul american.

El susține că modul în care au abordat europenii „ambițiile nucleare” ale regimului iranian „s-au dovedit a fi un eșec lamentabil”.

Totodată, Lindsey Graham susține că o implicare insuficientă din partea europenilor în ceea ce privește situația strâmtorii Ormuz va avea „recupercusiuni ample și profunde pentru Europa și America”.

„Mă consider o persoană foarte orientată spre susținerea alianțelor, însă, într-un moment de reală încercare ca acesta, mă face să pun la îndoială valoarea acestor alianțe. Sunt convins că nu sunt singurul senator care simte astfel”, a conchis senatorul republican Lindsey Graham.

Just spoke to @POTUS about our European allies’ unwillingness to provide assets to keep the Strait of Hormuz functioning, which benefits Europe far more than America. I have never heard him so angry in my life. I share that anger given what’s at stake.



Trump și-a criticat din nou aliații din NATO

Miercuri, într-o postare în care a reclamat refuzul aliaților europeni de a sprijini operațiunea din Iran, Donald Trump a descris relația cu alianța NATO drept „o stradă cu sens unic” în care SUA investește sute de miliarde de dolari pentru a proteja statele membre, dar nu primește nimic în momentele în care are nevoie.

„Statele Unite au fost informate de majoritatea «aliaților» noștri din NATO că aceștia nu doresc să se implice în operațiunea noastră militară împotriva regimului terorist din Iran, în Orientul Mijlociu, și asta în ciuda faptului că aproape toate țările au fost de acord în totalitate cu ceea ce facem și că Iranului nu i se poate permite, sub nicio formă, să dețină arme nucleare”, a scris președintele american pe Truth Social.