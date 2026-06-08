După drona de la Constanța, un general român din comandamentul Alianței Nord-Atlantice rostește o frază aproape absentă din România

„Vom lua toate măsurile, dar nu putem garanta interceptarea”, este o comunicare către români, care aproape că nu se folosește la noi. Dar e adevărul, crede generalul-maior Adrian Ciolponea. El e militarul care ocupă cea mai înaltă funcție asumată de România în structurile de comandă ale NATO.

Informații, date și idei mai puțin obișnuite în România au fost transmise, într-un interviu pentru HotNews, de către Generalul-maior Adrian Ciolponea, care lucrează la Bruxelles, în cadrul alianței Nord-Atlantice.

Imediat după incidentul de la Constanța, generalul Adrian Ciolponea a discutat îndelung și a primit multe întrebări de la jurnalistul Victor Cozmei, ziarist HotNews specializat în defence.

Ofițerul român a răspuns la fiecare întrebare. Interviul a stârnit reacții puternice în țară, în rândul militarilor care s-au simțit încurajați și în opinia publică.

„Un risc politic care trebuie să fie asumat”: să se spună oamenilor adevărul

Adevărul, crede generalul Ciolponea, este că „nimeni nu poate garanta unde va cădea o dronă după interceptare”, a explicat generalul, acum în structurile de comandă ale la NATO și care a fost general de parașutiști în România.

Generalul-maior Adrian Ciolponea ocupă cea mai înaltă funcție asumată de România în structurile de comandă NATO. Ciolponea lucrează într-unul din comandamentele care se ocupă exact de modernizarea Alianței Nord-Atlantice pentru „războiul viitorului”.

Mesajul către populație: „Vom lua toate măsurile, dar nu putem garanta interceptarea”

El spune, în interviul pentru HotNews, că e obligația României să se apere, să construiască sisteme de detecție și de distrugere a dronelor. Să te protejezi de drone, nu e ceva ușor, a adaugat militarul, care are o teză de doctorat exact în războiul purtat cu drone.

„Din acest punct de vedere există și un risc politic care trebuie să fie asumat și care trebuie să sune de genul că «Vom lua toate măsurile, dar nu putem garanta interceptarea și că nu vor exista pagube colaterale. Vom anunța populația din zonă că avem toate mijloacele pregătite să interceptăm drona, dar nu putem garanta efectul 100%»”.

Generalul român de la NATO spune că asta este „o decizie extrem de grea”.

Dar continuă Ciolponea, „și pentru pilotul care se află la manșa unui avion de vânătoare este o decizie foarte grea de a lansa o rachetă aer-aer pentru că știe că va lovi ținta, are siguranța asta, dar nu poate să știe ce se va întâmpla după lovirea dronei. Vă spun asta ca militar”.

Ucraina a instalat 14.500 de senzori acustici într-o rețea, pe stâlpii rețelelor de telefonie, a mai spus generalul. El a explicat de ce. Aici este publicat interviul cu generalul Adrian Ciolponea.