După explozia din Rahova, Bolojan trage un semnal de alarmă legat de mentenanța sistemelor și forța de muncă: „Se pot întâmpla multe tragedii” / „Asigurările locuințelor, un element vital”

Prim-ministrul Ilie Bolojan a declarat, joi, la Antena 3, că România are „mari deficiențe” în materie de întreținere a sistemelor și că „firmele care fac aceste lucrări nu au angajați de calitate”, pentru că „nu mai avem forță de muncă profesionistă”.

Vorbind despre explozia care a avut loc vinerea trecută într-un bloc situat pe str. Vicina nr. 1 din cartierul Rahova al Capitalei, premierul a avertizat că „unul din minusurile pe care le avem, asta e o problemă foarte importantă, este mentenanța sistemelor, întreținerea, verificarea de calitate la timp”.

„Trebuie să recunoaștem că aici avem mari deficiențe, atât datorate operatorilor din acest sector, dar mai ales sistemelor moștenite dinainte de `89”, a continuat Ilie Bolojan.

El a spus că există blocuri în care „oamenii se îngrijesc strict de apartamentul lor”, dar nu se face mentenanța, de exemplu, pentru instalațiile de apă și gaze.

„Firmele care fac aceste lucrări nu au angajați de calitate. Nu mai avem forță de muncă profesionistă, o să avem mari probleme în această zonă. Și atunci, pe acest fond, se pot întâmpla multe tragedii”, a adăugat Bolojan.

„Asigurările locuințelor sunt un element vital în orice țară”

Premierul a explicat că există „lucruri care au nevoie de schimbări de mentalități, de sisteme, dar unde trebuie să facem în fiecare zi câte un progres”.

„Și aici, în afară de a pune presiune pe companii, pe toți cei implicați, autorități de reglementare, autorități locale, asociații de proprietari, să își respecte aceste obligații care, cu siguranță, ar putea evita o parte din aceste tragedii, un lucru foarte important pe care îl avem este să fim conștienți că asigurările locuințelor sunt un element vital în orice țară”, a afirmat Ilie Bolojan.

El a oferit exemplul unei colege de-ale sale care are o asigurare integrală pentru locuință.

„Gândiți-vă că ani de zile nu ne-am asigurat locuințele (…). Discutam cu o colegă astăzi, care plătește la un apartament de trei camere aproximativ 35-40 de lei pe lună asigurarea integrală (…), o sumă rezonabilă, și orice se întâmplă – Doamne, ferește! – ai o asigurare că o companie de asigurări îți compensează într-o bună parte ce-ai făcut. Apoi, este asigurarea, sigur, obligatorie, dar care pentru astfel de cazuri, cum este cel din Rahova, din păcate, nu este activă (…). Cât timp nu înțelegem că lucrurile astea trebuie făcute la scara întregii țări, nu se formează fonduri importante, nu se încasează bani foarte mulți ca aceste sisteme să funcționeze”, a mai declarat Ilie Bolojan.