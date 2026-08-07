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Actualitate

După Franța, și Germania a depistat o operațiune de dezinformare asociată spionajului militar rusesc. Videoclip fals cu cancelarul Merz

Vladimir Ionescu
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Serviciile germane de securitate suspectează că un grup care are legături cu Rusia s-a aflat în spatele unui videoclip recent care pretinde că dezvăluie așa-zise planuri de demisie ale cancelarului Friedrich Merz, a declarat o sursă din domeniul securității, vineri, pentru AFP.

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Videoclipul folosește brandingul postului german Deutsche Welle și pe cel al cotidianului de afaceri Handelsblatt, susținând că, conform unor documente scurse din cadrul CDU, partidul conservator al lui Merz, acesta ar intenționa să demisioneze săptămâna viitoare, ca reacție la scorurile sale slabe din sondaje.

Ambele instituții de presă au precizat că videoclipul este complet inventat.