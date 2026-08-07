După Franța, și Germania a depistat o operațiune de dezinformare asociată spionajului militar rusesc. Videoclip fals cu cancelarul Merz

Ambele instituții de presă au precizat că videoclipul este complet inventat.

Videoclipul folosește brandingul postului german Deutsche Welle și pe cel al cotidianului de afaceri Handelsblatt, susținând că, conform unor documente scurse din cadrul CDU, partidul conservator al lui Merz, acesta ar intenționa să demisioneze săptămâna viitoare, ca reacție la scorurile sale slabe din sondaje.

Serviciile germane de securitate suspectează că un grup care are legături cu Rusia s-a aflat în spatele unui videoclip recent care pretinde că dezvăluie așa-zise planuri de demisie ale cancelarului Friedrich Merz, a declarat o sursă din domeniul securității, vineri, pentru AFP.

„Creatorul este probabil Storm 1516”, a declarat o sursă din domeniul securității pentru AFP, făcând referire la o operațiune care a fost asociată cu serviciile rusești de informații militare.

Același grup este suspectat că a răspândit dezinformări în timpul celor mai recente alegeri generale germane, din februarie 2025, în urma cărora Friedrich Merz a preluat funcția de cancelar la conducerea unei coaliții cu social-democrații germani (SPD).

AFP a scris, marți, tot pe surse, că se crede că rețeaua de propagandă Storm-1516 a realizat și recenta campanie de dezinformare care l-a vizat pe eurodeputatul francez de stânga Raphael Glucksmann, un critic vocal al Kremlinului și potențial candidat al alegerilor prezidențiale franceze de anul viitor.

Zeci de operațiuni Storm 1516 în aproximativ un an și jumătate

Viginum, agenția franceză pentru combaterea campaniilor străine de dezinformare, spune că, din finalul anului 2023 și până martie 2025, Storm-1516 s-a aflat în spatele a cel puțin 77 de operațiuni de dezinformare care vizau țările occidentale.

Cel mai recent videoclip „arată că creatorii urmăresc îndeaproape evoluțiile politice din Germania și le folosesc în mod oportunist”, a explicat serviciul german de contraspionaj pentru AFP.

Videoclipul susținea că Merz intenționa să îi lase locul lui Hendrik Wuest, premierul CDU al landului Renania de Nord-Westfalia.

Montajul fabricat vine pe fondul speculațiilor pe care le făcuse presa germană în acest an pe marginea unui astfel de scenariu, însă conține o greșeală evidentă – face referire la „alegeri federale generale din septembrie”, când nu va avea loc un astfel de vot.

Videoclipul folosește o metodă comună de dezinformare, în care afirmații inventate sunt prezentate în mod fals ca venind de la organizații media consacrate.

Episodul are loc în contextul în care autoritățile germane acuză Moscova că se află în spatele unei campanii de dezinformare și sabotaj care vizează slăbirea sprijinului pe care îl acordă Germania pentru Ucraina.