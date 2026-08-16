După genocidul armenilor, Turciei i se cere să recunoască și masacrarea în masă a unei alte populații

Preşedintele elen Konstantinos Tasulas a cerut Turciei „să recunoască genocidul grecilor pontici”, referindu-se la persecuţia şi expulzarea populaţiei elene din nordul Anatoliei la începutul secolului al XX-lea, informează EFE, preluată de Agerpres.

Şeful statului elen a făcut aceste remarci sâmbătă, cu ocazia sărbătorii Adormirii Maicii Domnului, la Sanctuarul Panaghia Soumela de pe Muntele Vermion din nordul Greciei, construit în 1952 în memoria istoricei mănăstiri Sumela din provincia Trabzon din Turcia.

„Noi, ca stat, suntem obligaţi să facem cunoscută lumii existenţa şi realitatea genocidului suferit de grecii din Pont”, a spus Tasulas, referindu-se la populaţia greacă de pe coasta de est a Mării Negre. „Chiar şi Turcia ar trebui să recunoască acest genocid pentru a demonstra că astfel de practici crude şi abominabile de epurare etnică nu îşi au locul în lumea modernă”, a adăugat şeful statului elen.

Populaţia vorbitoare de limbă greacă de pe coasta de nord a Anatoliei şi până la Caucaz a fost prezentă în regiune timp de aproape trei milenii şi, între secolele al XIII-lea şi al XV-lea, a format Imperiul Trapezuntului, unul dintre statele succesoare ale Imperiului Bizantin.

Odată cu ascensiunea naţionalismului turc în primele decenii ale secolului al XX-lea, populaţia creştină vorbitoare de limbă greacă din Anatolia a început să fie considerată un element alogen şi a suferit persecuţii şi masacre, până la dispariţia sa aproape totală prin aşa-numitul acord de „schimb de populaţie” semnat între Grecia şi nou-formata Turcie în 1923, scrie EFE.

Mulţi dintre descendenţii grecilor pontici locuiesc în Macedonia, provincie în nordul Greciei, unde se află şi sanctuarul Panaghia Soumela.

Turcia are probleme pe plan internațional și legată de faptul că nu a recunoscut până acum genocidul la care au fost supuși armenii din Imperiul Otoman în perioada 1915-1917.

Armenii susțin că au murit atunci 1,5 milioane de oameni, însă Turcia neagă vehement acuzațiile de genocid și susține că atât armenii, cât și turcii au murit din cauza Primului Război Mondial. Crimele au fost recunoscute ca genocid de peste 20 de state, inclusiv de țări ca Statele Unite, Franța și Germania.