După guvernul britanic, și cel francez vrea să interzică un concert al lui Kanye West. Discuții cu autoritățile locale

Ministrul francez al afacerilor externe, Laurent Nuñez, încearcă să îl împiedice pe Kanye West să cânte la Marsilia, în iunie, din cauza remarcilor antisimite și pro-naziste pe care le-a făcut rapperul american în trecut, a dezvăluit o sursă apropiată ministrului, marți, pentru AFP.

Conform sursei, ministrul este „foarte hotărât” să interzică evenimentul din 11 iunie de pe Stade Vélodrome din Marsilia și explorează „toate posibilitățile”.

Sursa a spus că ministrul Laurent Nuñez a discutat despre o posibilă interzicere a concertului de la Marsilia cu prefectul regional și cu primarul orașului în cadrul unei vizite efectuate acolo săptămâna trecută.

Primarul Benoit Payan, de stânga, declarase luna trecută că se opune venirii lui Kanye West, spunând că refuză „să permită ca Marsilia să fie o vitrină pentru cei care promovează ura”.

Festival din Anglia cu Kanye West cap de afiș, anulat după intervenția guvernului

Kanye West (48 de ani), care acum poartă numele de scenă „Ye”, fusese anunțat drept cap de afiș pentru Wireless Festival din iulie, de la Londra, dar evenimentul a fost anulat după ce guvernul britanic a decis să blocheze intrarea artistului în țară.

„Antisemitismul, sub orice formă, este abominabil și trebuie combătut cu fermitate oriunde apare”, declarase premierul Keir Starmer, citat de Sun.

Ye se oferise să discute cu comunitatea evreiască din Londra și spusese că vrea să facă un spectacol care să demonstreze o schimbare, „aducând unitate, pace și iubire prin muzică”.

În trecut, Kanye West și-a exprimat public admirația pentru dictatorul Germaniei Naziste și promova spre vânzare pe site-ul său tricouri cu zvastica. Anul trecut i-a fost interzisă intrarea în Australia, după ce a scos o piesă cu numele „Heil Hitler”.

În ianuarie, Kanye West a cumpărat o reclamă pe o pagină întreagă în Wall Street Journal, în care prezenta scuze pentru comportamentul antisemit din trecut, punând situația pe seama unei leziuni cerebrale nediagnosticate și unei tulburări bipolare pentru care nu s-a tratat.