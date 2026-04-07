Marea Britanie nu l-a lăsat pe Kanye West să intre în țară pentru un concert

Marea Britanie i-a interzis rapperului american Kanye West să călătorească în țară pentru a fi cap de afiș la Festivalul Wireless din Londra, programat pentru luna iulie, din cauza declarațiilor sale antisemite din trecut și a elogierii nazismului, transmit Reuters și BBC.

Festival Republic, organizatorul festivalului, a anunțat că permisiunea lui West de a intra și de a cânta în Marea Britanie a fost retrasă marți. Organizatorul a anunțat de asemenea că a decis să anuleze festivalul ce urma să dureze trei zile și că ca toți deținătorii de bilete urmează să primească rambursări.

Guvernul britanic fusese supus unor presiuni pentru a-i refuza accesul lui West, cunoscut acum sub numele de „Ye”, după ce acesta fusese anunțat drept cap de afiș al festivalului Wireless pe 1 aprilie. Mai multe companii importante și-au retras sponsorizările pentru eveniment.

Prim-ministrul britanic Keir Starmer a declarat că artistul nu ar fi trebuit invitat niciodată să fie cap de afiș al festivalului.

„Vom lua întotdeauna măsurile necesare pentru a proteja publicul și pentru a ne apăra valorile”, a spus el.

West a încercat să tempereze controversa

Mai devreme în cursul zilei de marți, Ye a oferit să se întâlnească cu comunitatea evreiască din Marea Britanie, afirmând că singurul său obiectiv era să vină la Londra și să prezinte un spectacol care să arate o schimbare, „aducând unitate, pace și iubire prin muzică”.

El a susținut concerte în Statele Unite și în Ciudad de México în acest an, dar i s-a interzis accesul în Australia în iulie anul trecut, după lansarea piesei „Heil Hitler”, un cântec care promovează nazismul. De asemenea, a promovat spre vânzare pe site-ul său un tricou cu svastică.

În ianuarie, a publicat o reclamă de o pagină întreagă în The Wall Street Journal pentru a-și cere scuze, atribuindu-și comportamentul unei leziuni cerebrale nediagnosticate și unei tulburări bipolare pentru care nu s-a tratat. De asemenea, și-a cerut scuze pentru exprimările anterioare de admirație față de Adolf Hitler și pentru utilizarea imagisticii cu svastică.

El a făcut comentariile înainte de lansarea noului său album „Bully”, primul după o pauză de 4 ani, ceea ce i-a făcut pe unii comentatori să se îndoiască de sinceritatea afirmațiilor sale.

„Aș fi recunoscător pentru oportunitatea de a mă întâlni personal cu membri ai comunității evreiești din Regatul Unit, pentru a asculta”, a spus rapperul marți. „Știu că vorbele nu sunt suficiente – va trebui să demonstrez schimbarea prin acțiunile mele. Dacă sunteți deschiși, sunt aici”, a adăugat el.

Melvin Benn, directorul general al organizatorului Festival Republic, declarase anterior că afirmațiile lui Ye au fost „abjecte”, dar că acesta nu ar fi primit „o platformă pentru a-și promova opiniile”, adăugând că muzica sa este difuzată pe posturile de radio britanice și disponibilă pe platforme de streaming live.

„Iertarea și oferirea unei a doua șanse devin o virtute pe cale de dispariție în această lume tot mai divizată”, a spus Benn.

Companiile și-au retras sprijinul pentru festivalul la care urma să cânte Kanye West

Consiliul Deputaților Evreilor Britanici a declarat că membrii comunității vor dori să vadă o remușcare autentică și o schimbare reală din partea rapperului.

„Ca atare, suntem dispuși să ne întâlnim cu Kanye West ca parte a parcursului său de vindecare, dar numai după ce va accepta să nu participe la Festivalul Wireless în acest an”, a declarat Phil Rosenberg, președintele consiliului, înainte ca Festival Republic să anunțe anularea evenimentului.

Live Nation, celălalt organizator al festivalului, nu a răspuns imediat unei solicitări de comentarii.

Consiliul de Conducere al Evreilo a condamnat săptămâna trecută includerea lui Ye în program, pe fondul creșterii numărului de atacuri împotriva persoanelor și obiectivelor evreiești.

Artistul în vârstă de 48 de ani nu a mai concertat în Marea Britanie din 2015, când a fost cap de afiș la Festivalul Glastonbury.

Companiile de băuturi Diageo, Pepsi și Anheuser-Busch InBev și-au retras sprijinul pentru festival, iar PayPal a anunțat că brandul său nu va mai apărea în materialele de promovare viitoare ale Wireless.