După incidentele cu drone, Belgia apelează la ajutorul armatelor străine. Specialiști aduși din mai multe țări

Un avion de vânătoare F-16 belgian participă la exercițiul aerian nuclear al NATO „Steadfast Noon”, la baza aeriană Kleine-Brogel din Belgia, pe 18 octombrie 2022. Imagine ilustrativă. FOTO: Kenzo TRIBOUILLARD / AFP / Profimedia

Belgia a apelat la ajutorul forțelor armate străine în încercarea de a confisca sau de a urmări dronele care au făcut incursiuni în zona aeroporturilor, a bazelor militare și în zona unei centrale nucleare, transmite Reuters.

Observarea unor drone marțea trecută a forțat autoritățile să închidă timp de câteva ore aeroportul din Bruxelles, cel mai aglomerat din Belgia. A fost doar unul dintr-o serie de incidente recente care au dus la suspendări temporare de activitate și la aeroportul din Liège, un hub pentru transportul de marfă, și au perturbat și o bază aeriană.

„Nu spunem că este Rusia. Spunem că arată ca Rusia. Este imposibil să conectăm vreun incident cu un actor. Nu avem nimic”, a declarat un oficial belgian, vorbind sub condiția anonimatului, deoarece nu este autorizat să vorbească public.

„Lucrăm cu parteneri pentru a încerca să punem mâna pe o dronă sau să detectăm de unde este lansată și încotro se îndreaptă”, a precizat oficialul.

Moscova a negat orice fel de implicare în incidentele cu drone. Ambasada Rusiei la Bruxelles a declarat săptămâna trecută că nu are „nici motiv, nici interes pentru astfel de activități”.

Tot săptămâna trecută, ministrul belgian al apărării, Theo Francken, a declarat pentru Het Laatste Nieuws că există presupunerea că Rusia se află în spatele acestor incidente, „dar nu pot să o dovedesc”.

Belgia, a spus el, este monitorizată atent în contextul activelor rusești blocate la Euroclear, instituție financiară cu sediul la Bruxelles. UE a propus utilizarea acestor fonduri pentru a finanța Ucraina. Rusia a amenințat cu un „răspuns dureros” în cazul în care se va întâmpla acest lucru.

Ajutor din străinătate

În Belgia au sosit echipe anti-drone din Franța și Germania, iar 20 de specialiști ai forțelor aeriene britanice urmează să aducă sisteme care pot bruia semnalele electronice necesare pentru funcționarea dronelor.

„Noi nu știm, iar belgienii încă nu cunosc sursa acestor drone, dar îi vom ajuta prin oferindu-le echipamentul și capacitățile noastre”, a afirmat Richard Knighton, șeful forțelor armate britanice, pentru BBC.

În unele cazuri, dronele observate erau mari și zburau în formație, ceea ce înseamnă că este probabil să fi fost operate de specialiști instruiți, a declarat oficialul belgian care a discutat cu Reuters.

Vineri, guvernul belgian a dat o undă verde provizorie pentru investirea a 50 de milioane de euro în achiziția de sisteme de detectare și de scoatere din funcțiune a dronelor, însă deocamdată nu este clar când va fi disponibil acest echipament.