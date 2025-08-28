După Marian Godină, și un liberal depune plângere penală împotriva lui Dan Tanasă: „AUR activează o mașinărie de tip mafiot”

Deputatul liberal Alexandru Muraru a anunțat, printr-un comunicat de presă, că a depus o plângere penală împotriva deputatului AUR Dan Tanasă pentru incitare la ură. Muraru acuză că partidul condus de George Simion orchestrează scandaluri naționale pe teme xenofobe, pentru a „mușamaliza un grav caz de viol petrecut la propria școală de vară”.

Liberalul Alexandru Muraru spune că „în ultimele zile, liderii AUR, George Simion și Dan Tanasă, s-au specializat în fabricarea de crize artificiale pentru a instiga la ură împotriva străinilor” pentru a „injecta ură și diviziune în spațiul public”.

Deputatul PNL transmite că poziționarea lui Dan Tanasă, care a îndemnat la boicotarea livratorilor străini, este o instigare directă la ură care a dus la atacul care a avut loc marți seara asupra unui livrator străin în București.

„Este inacceptabil ca un parlamentar al României să folosească tribuna publică pentru a răspândi mesaje xenofobe care pun în pericol siguranța oamenilor, iar acest tip de comportament trebuie sancționat ferm de către justiție. În contrast flagrant cu această gălăgie xenofobă, atunci când o problemă de o gravitate excepțională apare în propria ogradă, reacția este diametral opusă”, transmite Muraru.

Apoi, face referire la cazul fetei de 17 ani care a reclamat că a fost agresată sexual în timp ce participa la Şcoala de vară a AUR în septembrie 2023:

„AUR nu a cerut dreptate pentru victimă, ci a activat o veritabilă «mașinărie de linșaj» menită să sufoce adevărul”. Deputatul reamintește de momentul în care membri ai partidului lui George Simion au fost îndemnați pe un grup de WhatsApp să dea „raport maxim” la un clip publicat de Andreea Raicu pe TikTok în care vorbește despre agresiunea sexuală asupra tinerei, potrivit PressOne.

„Protecția pe care o clamează nu este pentru români, ci exclusiv pentru imaginea și membrii unui grup toxic, a cărui agendă este îndreptată împotriva intereselor naționale și a valorilor europene. Solicit organelor de anchetă să trateze cu celeritate și maximă seriozitate cazul de la școala de vară AUR”, arată comunicatul transmis de Alexandru Muraru.

Pe 19 august, Marian Godină a anunțat că a depus plângere penală împotriva deputatului AUR Dan Tanasă pentru incitare la violenţă, ură sau discriminare, după ce deputatul AUR a îndemnat oamenii pe Facebook să refuze comanda, dacă nu e livrată de un român.

Muncitor din Bangladesh, lovit de un tânăr care i-a strigat că e „invadator”

Marți seară, un tânăr de 20 de ani a lovit cu pumnul în față un livrator din Bangladesh pe o stradă din sectorul 2 al Capitalei, strigându-i, în limba engleză: „Du-te înapoi în țara ta!” și „Ești un invadator”. Agresorul a filmat momentul, dar a fost prins imediat de un polițist aflat în timpul liber. Arestat preventiv pentru 30 de zile, tânărul este acuzat de lovire din motive rasiale și xenofobe.

Incidentul a stârnit reacții puternice. „Acesta este un comportament fascist. Absolut și 100% fascist”, a scris activistul Radu Hossu. „Noi, care știm ce înseamnă umilința pe pământ străin, acum ne purtăm ca niște animale cu cei care vin să muncească aici”, a transmis, la rândul său, comediantul Andrei Ciobanu.