Cazul fetei violate la școala de vară a unui partid. Fosta avocată a fetei vorbește despre „dosarul care stagnează de 2 ani”. A fost lansată și o petiție

Dosarul fetei de 17 ani care a reclamat că a fost agresată sexual în timp ce participa Şcoala de vară a AUR nu a fost finalizat, după doi ani. Cazul a revenit în atenție după victoria lui George Simion la alegerile prezidențiale. A fost lansată și o petiție pentru „tragerea la răspundere a vinovaților”, care a strâns aproape 77.000 de semnături. Cazul a ajuns și pe TikTok, unde internauții dezbat situația.

Fosta avocată a fetei a spus, într-o postare pe Facebook, că suspecții „anchetați ca inculpați de parchetul din provincie”, au fost scoși de sub urmărire penală când dosarul a ajuns la Parchetul Curții de Apel București. HotNews.ro a solicitat un punct de vedere instituției, însă fără răspuns până acum.

În septembrie 2023, o fată de 17 ani din Slobozia a mers la Secţia de Primiri Urgenţe a Spitalului Judeţean din localitate, unde a reclamat că a fost agresată sexual în hotelul în care a fost cazată în timp ce participa Şcoala de vară a AUR, organizată în Staţiunea Neptun-Olimp.

După ce cazul a devenit public, oficialii AUR au spus că persoanele acuzate nu nu fac parte din partid, iar cei care au invitat tineri școala de vară a partidului și-au dat demisia.

Certificatul medico-legal, prezentat de Digi24.ro un an mai târziu, a confirmat leziuni specifice infracțiunii de viol, iar pe hainele fetei de 17 ani au fost găsite urmele biologice provenind de la cei trei bărbați indicați de victimă.

Ce spune avocata

Într-o postare făcută pe Facebook, miercuri, 7 mai, avocata Claudia Postelnicu a spus că a reprezentant-o în trecut pe fata care a reclamat că a fost agresată și a acuzat autoritățile că tergiversează dosarul.

„Această fată este profund traumatizată și starea ei psiho-emoțională este în colaps. De ce? Pentru că simte că nu i se face în niciun fel dreptate. Monștrii din localitatea ei o hărțuiesc în continuare, o urmăresc, o intimidează și o umilesc. Mama ei este disperată, pentru că o vede că se cufundă în depresie și atacuri de panică și nu poate face nimic. Se simt amândouă neputincioase, pe bună dreptate”, spune avocata Claudia Postelnicu într-o postare publicată miercuri pe Facebook.

Ce se întâmplă cu dosarul

Dosarul instrumentat inițial de Parchetul de pe lângă Judecătoria Slobozia a fost preluat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București, unde acuză avocata, „procurorul de caz a avut, din capul locului, o atitudine profund misogină și reticentă față de victimă”.

Potrivit acesteia, cei trei bărbați cu vârste cuprinse între 31 și 35 de ani, acuzați că au violat-o pe adolescenta de 17 ani aveau calitate de inculpat înainte ca dosarul să fie preluat de PCA București. Ulterior însă aceștia au dobândit calitatea de martor.

Familia a solicitat administrarea mai multor probe, obținerea înregistrărilor video și pe holul principal de intrare in hotel, lângă restaurant și piscină, pentru a se vedea cum minora a fost încurajată să consume alcool de cei trei bărbați. De asemenea, a solicitat și audierea persoanei care a convins-o pe fată să meargă la școala de vară- „o persoană importantă din AUR local”.

Solicitările victimei au fost respinse de procuror, motiv pentru care avocatul a cerut schimbarea procurorului de caz. Și cererea de recuzare a fost respinsă.

Avocata Claudia Postelnicescu susține că și la audierea celor trei bărbați acuzați de viol, audierea a fost deficitară.

„Procurorul de caz era vizibil plictisit, pe repede-înainte, zero interesat de aflarea adevărului factual – pentru că deja avea formată o opinie împotriva victimei (sau din alt motiv – voi specula imediat) – noroc că am fost acolo și am pus întrebări din care reieșea că cei trei mint – un procuror diligent ar fi preluat și dus mai departe aceste întrebări. Procurorul de caz nu doar că nu a făcut-o, dar nici măcar nu voia să le consemneze acolo unde contau, din desfășurarea audierii, ci la finalul audierii, când se pierdea relevanța lor”, semnalează avocata.

Mărturiile mamei adolescentei

Criticile avocatei Claudia Postelnicescu în legătură cu tergiversarea acestui caz sunt susținute și de mama victimei, care a vorbit, într-un interviu acordat, în urmă cu șase luni, lui Mălin Bot despre cum a ajuns fiica ei să participe la școala de vară.

„Ea a avut încredere în ei. I-au spus că totul este bine că nu are ce i se întâmple rău. Când au ajuns la Neptun, au fost lăsați de izbeliște. Știau că este minoră, le dăduse cartea de identitate. Niște adulți i-au dat băutură. Acolo, băutura era la discreție, de la băutură slabă, la băutură tare, nimeni nu îi întreba ce vârstă au”, a povestit mama adolescentei, în interviul acordat lui Mălin Bot, în octomrie 2024.

Mama adolescentei acuză că reprezentanții AUR nu s-au interesat de situația fetei. Nu a fost chemată nicio ambulanță, minora fiind dusă la spital de părinți a doua zi, după ce a ajuns acasă. Ea acuză și că un reprezentant local al AUR a încercat cumpere tăcerea fiicei.

„I-au cerut să nu vorbească. În vară, prin intermediul unuia local, a contactat-o cineva de la AUR și i-a propus o sumă de bani. Ea nu dorește bani, vrea să i se facă dreptate”, a mai declarat mama adolescentei.

Cum a reacționat AUR atunci

Întreaga conducere a filialei județene AUR Ialomița a demisionat în septembrie 2023 în urma acuzațiilor de viol ale tinerei de 17 ani.



„În legătură cu ceea ce ar fi extrem de reprobabil, dar nu avem surse în momentul acesta credibile, o să lăsăm instituţiile statului să îşi facă treaba, vă pot confirma că noi am făcut ancheta internă. Nu a fost implicat niciun membru AUR. Cei invitaţi acolo care au consumat alcool, au fost scoşi în afara Şcolii de vară şi trimişi de sâmbătă dimineaţa acasă, cei care i-au invitat acolo şi-au dat demisia din AUR Ialomiţa. Tot Biroul judeţean de la Ialomiţa, cei care au recomandat nişte tineri fără să le vadă profilul, adică respectivii tineri s-au dus să îşi cumpere alcool şi nu au ascultat de organizatori. E un motiv destul de temeinic”, a anunţat atunci, George Simion, într-o conferinţă de presă.

Simion a declarat atunci că așteaptă să continue verificările făcute de către poliţie și a subliniat că orice om care face un astfel de incident trebuie „pedepsit exemplar”.

Mii de semnături pentru o anchetă corectă

O petiție online prin care se solicită autorităților „să acționeze rapid și corect” în acest caz a adunat, la momentul publicării, 77.000 de semnături. Românii cer procurorilor „să își facă datoria și să asigure o anchetă corectă”.

Totodată, cazul este dezbătut și pe rețelele de socializare, inclusiv pe TikTok, unde sunt oameni care cer dreptate pentru victimă.

HotNews.ro a solicitat Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București informații despre această anchetă, însă instituția încă nu a răspuns solicitării.