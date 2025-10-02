După o critică venită de la Papa Leon, Casa Albă aruncă vina pe administrația lui Biden, iar JD Vance îi blamează pe „străinii” care se prezintă la urgențe

Vicepreședintele american JD Vance, alături de purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, într-o conferință de presă la Casa Albă, Washington, D.C., pe 1 octombrie 2025. FOTO: Hu Yousong / Xinhua News / Profimedia

Casa Albă a apărat miercuri politica dură a președintelui Donald Trump în materie de migrație, după ce Papa Leon al XIV-lea, născut în SUA, a criticat tratamentul „inuman” aplicat migranților de actuala administrație a Statelor Unite, scriu AFP și Politico.

„Cineva care spune «Sunt împotriva avortului, dar sunt de acord cu tratamentul inuman asupra imigranților care se află în Statele Unite», nu știu dacă este pro-viață”, a declarat Papa Leon marți în fața reporterilor.

Primul șef american al Bisericii Catolice a insistat că cineva care este împotriva avortului, dar care în același timp susține și pedeapsa cu moartea – pedeapsă în continuare legală în multe state americane – nu este „cu adevărat pro-viață”.

Leon, născut în Chicago, care a devenit papă în luna mai după moartea lui Francisc, a făcut aceste declarații jurnaliștilor la reședința sa de vară Castel Gandolfo.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, care este o catolică ferventă, a respins miercuri criticile Suveranului Pontif, când a fost rugată să răspundă la ele în cadrul conferinței sale de presă de la Casa Albă, dar fără a-l menționa explicit pe Papă.

„Resping ideea că imigranții ilegali sunt tratați inuman în Statele Unite sub această administrație”, le-a spus Leavitt reporterilor.

Ea a susținut că a existat „un semnificativ tratament inuman aplicat imigranților ilegali” în timpul administrației fostului președinte Joe Biden, când un număr record de persoane au trecut granița sudică a SUA cu Mexicul.

„Această administrație încearcă să aplice legile națiunii noastre în cel mai uman mod posibil și respectăm legea”, a adăugat Leavitt. „Facem acest lucru în numele cetățenilor țării noastre care locuiesc aici”, a mai spus reprezentanta Casei Albe.

Cu câteva luni înainte de a fi ales papă, fostul cardinal Robert Francis Prevost a distribuit pe rețelele de socializare articole în care îi critica pe Trump și pe vicepreședintele JD Vance, în special pe tema migrației.

Nu este prima dată când Casa Albă – care și-a afișat fervoarea religioasă, în special crezul creștin și catolic, prin intermediul politicilor sale – nu este de acord cu Vaticanul. La începutul acestui an, vicepreședintele JD Vance, un alt catolic convins, a avut o dispută publică cu Papa Francisc cu privire la politicile dure ale administrației americane în materie de imigrație.

Un purtător de cuvânt al lui Vance a refuzat să comenteze declarațiile Papei Leon.

Președintele Donald Trump, aflat la al doilea mandat, a încercat să-și îndeplinească promisiunea din campania electorală de a lua măsuri drastice la frontieră, trimițându-i pe agenții federali din domeniul imigrației (poliția ICE) să efectueze raiduri masive și mediatizate în toată țara. Casa Albă a publicat o înregistrare video cu deținuți în lanțuri, iar de Ziua Îndrăgostiților a postat mesajul: „Trandafirii sunt roșii, violetele sunt albastre, vino aici ilegal și te vom deporta”.

Prezent și el la conferința de presă susținută miercuri de Leavitt, Vance a respins solicitarea democraților în privința reluării subvențiilor pentru asigurările de sănătate care expiră – condiție pusă pentru a se putea depăși „paralizia bugetară” -, vicepreședintele american susținând că imigranții sunt responsabili pentru timpii de așteptare mai lungi de la unitățile de primiri urgențe din cadrul spitalelor din SUA.

„Foarte des, cineva care așteaptă la camera de primiri urgențe este un străin ilegal, foarte des este o persoană care nu vorbește engleza”, a spus el. „De ce acești oameni beneficiază de asistență medicală în spitale plătite de cetățenii americani?”, a adăugat Vance.