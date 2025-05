„Greșește”. Noul Papă Leon al XIV-lea l-a contrazis pe JD Vance, la începutul anului. Pe ce subiect

Cardinalul american Robert Francis Prevost, care a devenit joi noul lider al Bisericii Catolice sub numele de Papa Leon al XIV-lea, a distribuit, la începutul anului, pe platforma de socializare X, un mesaj în care cita titlul unei opinii publicate în National Catholic Reporter. „J.D. Vance greșește. Iisus nu ne cere să ne ierarhizăm iubirea față de ceilalți”, a scris Prevost.

Reacția lui Prevost a venit pe data de 3 februarie, după ce vicepreședintele american a declarat, într-un interviu la Fox News, că „există un concept creștin potrivit căruia îți iubești familia, apoi pe aproapele tău, apoi comunitatea, apoi concetățenii tăi, iar abia după aceea prioritizezi restul lumii”.

„Mulți dintre cei din extrema-stângă au inversat complet această ordine”, a susținut în respectivul interviu JD Vance.

JD Vance is wrong: Jesus doesn't ask us to rank our love for others https://t.co/hDKPKuMXmu via @NCRonline