După patru ani, una dintre cele mai cunoscute foste prezentatoare de știri din România revine în televiziune: „Mă întorc cu bucurie”

Plecată din presă în 2022, fosta vedetă a Realității TV, Emma Zeicescu se întoarce pe ecrane, anunță PaginadeMedia.

Emma Zeicescu va realiza joia alături de jurnalistul și scriitorul Mihai Radu o emisiune săptămânală de dezbateri la Prima News, intitulată „Interese mari şi mici”.

„Mă întorc în media cu bucurie şi cu aceeaşi curiozitate care m-a făcut să pun mereu întrebări şi să caut răspunsuri. Cred în gândire critică, în jurnalism echilibrat şi în bunul-simţ al conversaţiei. Iar într-o lume în care ne confruntăm prea uşor, cred că avem nevoie, mai mult ca oricând, să ne ascultăm şi să dialogăm”, spune Emma Zeicescu, citată de PaginadeMedia.

Emma Zeicescu și Mihai Radu

Despre ce va fi vorba în emisiune

Potrivit Prima News, emisiunea va urmări legătura dintre deciziile politice şi realitatea de zi cu zi, de la mizele politice ale momentului şi impactul economic al deciziilor publice până la personajele şi declaraţiile care domină agenda săptămânii.

„Lumea accelerează ca niciodată parcă şi ne este tot mai greu să o înţelegem. Împreună cu Ema vom avea în faţă oamenii relevanţi ai României de azi, cei care iau decizii, cei care proiectează politici şi proiecte pentru societate, sau oameni care ne pot explica şi altfel ceea ce vedem în jur şi ceea ce ni se întâmplă”, spune Mihai Radu.

Cine este Emma Zeicescu

Emma Zeicescu a fost una dintre cele mai cunoscute prezentatoare de știri de la Realitatea TV, trecând apoi pe la Digi 24 și TVR. În 2022 a renunțat din presă pentru a lucra la Philip Morris, companie de produse din tutun. În februarie 2026, a plecat de aici.

Mihai Radu este scriitor și jurnalist. A lucrat la Academia Cațavencu, este autorul mai multor cărți și este realizatorul unei emisiuni online la Recorder.