După plecarea surpriză de la Antena3, Răzvan Dumitrescu a anunțat acum: „Ne vom vedea de luni până joi”. Alegerea făcută

În anunțul în care a anunțat despărțirea de Antena3, Răzvan Dumitrescu a dat un indiciu legat de alegerea lui. Acum este clar: jurnalistul va realiza emisiuni la Gândul, publicația deținută de omul de afaceri Radu Budeanu, scrie Pagina de Media.

Răzvan Dumitrescu va coordona un proiect editorial nou, parte a diviziei video a trustului, a anunțat Gandul. Este vorba despre o emisiune ce va fi difuzată de luni până joi, pe canalul de Youtube – Gândul.

„Mă alătur acestei echipe minunate, care este categoric pe primul loc în online. Ne vom vedea la un moment dat. Nu dau estimări de timp, dar, de la un moment dat, ne vom vedea zilnic, cel puţin de luni până joi, şi vom toca mărunt toate aberaţiile pe care le luăm în piept în această perioadă”, a spus Răzvan Dumitrescu, în emisiunea Ai Aflat! Cu Ionuţ Cristache.

Răzvan Dumitrescu şi-a anunţat plecarea după aproape 16 ani de la Antena 3 CNN, pe 31 mai, ziua când a avut şi ultima sa emisiune Subiectiv la postul condus de Mihai Gâdea.

În vârstă de 61 de ani, Răzvan Dumitrescu este una dintre cele mai importante figuri ale Antenei 3 din ultimul deceniu. Era cunoscut publicului și până la venirea la Antena 3, fiind una dintre vedetele Realității TV pe vremea lui Sorin Ovidiu Vîntu.









