După prăbușirea AnimaWings, Wizz Air face o primă mutare în România

Cel mai mare operator low-cost din România anunță reluarea rutei București Otopeni – Cluj-Napoca, introducând până la două zboruri zilnice între cele două orașe. Este o rută pe care până recent opera și Anima Wings, companie intrată între timp în insolvență și care are zborurile suspendate.

Zborurile pe această rută vor începe în 18 decembrie 2026, cu până la două frecvențe zilnice și tarife începând de la 199 RON.

Prin restabilirea acestei legături aeriene directe, într-un context marcat de schimbări pe piața aviatică locală, Wizz Air își propune să faciliteze deplasările profesioniștilor, antreprenorilor, studenților, familiilor și turiștilor, contribuind la creșterea mobilității, la dezvoltarea schimburilor economice și la stimularea turismului între Capitală și Transilvania, oferind în același timp produsele și serviciile de înaltă calitate cu care și-a obișnuit pasagerii, se arată într-un comunicat de prsă al companiei.

Biletele sunt deja disponibile pe wizzair.com și prin intermediul aplicației mobile WIZZ.

