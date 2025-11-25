După precedentul creat de români, trei britanici au fugit după avion, tot pe pista aeroportului din Koln

Doi români au alergat pe pistă pe aeroportul din Koln. Sursa foto: captură video Facebook

Poliţia din Germania a raportat marţi un al doilea incident în care pasageri întârziaţi au fugit după avion pe pista aeroportului din Koln, după precedentul creat de românii care voiau să prindă avionul spre București, informează dpa.

Un purtător de cuvânt al poliţiei a relatat marți că trei cetăţeni britanici care doreau să se întoarcă în ţara lor au deschis sâmbătă o ieșire de urgență, declanşând alarma. Ei au fost ulterior opriţi de personalul de securitate.

Luni, autortiățile germane au anunțat că doi români au spart geamul unei ieșiri de urgență și au alergat pe pistă pentru a prinde avionul Wizz Air spre București.

Împotriva românilor a început deja o procedură penală pentru pătrundere neautorizată.

Cei trei cetățeni britanici nu au fost încă inculpați, însă un purtător de cuvânt al aeroportului a precizat că deschiderea ușilor de urgență fără un motiv valid este interzisă.

Aeroportul își rezervă dreptul de a iniția acțiuni legale și analizează opțiunile disponibile, a mai spus acesta.

Niciunul dintre cele două grupuri nu a reușit să se îmbarce în cele din urmă.

Un purtător de cuvânt al poliției a afirmat că faptul că incidentele au avut loc în zile consecutive este „fără îndoială remarcabil”.

Martor din avion: „Mulți au ajuns în ultima clipă sau deloc”

Un pasager aflat în avionul spre București a relatat pentru Observator că procedura de îmbarcare a fost defectuoasă.

„Din păcate, le înţeleg disperarea. Eram şi noi în acel avion şi îmbarcarea a fost făcută în ultima clipă. La ora 20:50 (la 21:00 se închidea poarta), cred că erau 20% dintre pasageri la poartă. De ce? Pentru că am stat ca oile la drop off o oră pentru că nu s-au sinchisit să trimită om la ghişeu. Abia la ora 19 (repet, îmbarcarea se închidea la 21) au deschis ghişeul de drop off al bagajelor şi ultimii oameni au lăsat bagajele pe la 19:45. Se mişcau incredibil de încet”, a spus acesta.

Pasagerul a explicat că și controlul de securitate a fost un obstacol major.

„Ne-au mâncat o oră din statul la imensa coadă de la turnicheţi şi controlul de securitate. O singură coadă pentru 5-6 zboruri. Degeaba am venit mai devreme la aeroport, tot cu o oră şi puţin ne-am aşezat la coadă de la controlul de securitate. Efectiv s-a alergat ca să se prindă avionul. Noi am avut noroc că fiind cu fetiţa am trecut peste prmia coadă, cea de la scanat paşaport, intrând pe culoarul special pentru copii. Dar apoi am stat 40-50 de minute să trecem de controlul foarte minuţios făcut. Dar cine nu a putut să sară peste prima coadă a ajuns în ultima clipă sau deloc. Pentru că cei doi din video nu au fost singurii rămaşi pe lângă. Deci puteai să vii şi cu 15 ore înainte, dacă aveai bagaje de lăsat, aveai toate şansele să pierzi avionul”, a mai spus pasagerul.