După 14 ani, PRO TV se pregătește să readucă pe post unul dintre cele mai de succes show-uri din istoria sa

Postul de televiziune ia în calcul să readucă pe post show-ul „Dansez pentru tine”, scrie PaginadeMedia.

Potrivit informațiilor publicației, emisiunea ar fi deja în faza de pregătire, iar un semn este acela că au fost deja create conturile de social media ale acesteia.

Emisiunea ar urma să revină în prima parte a anului viitor, iar Iulia Vântur și Ștefan Bănică sunt luate în calcul pentru rolul de gazde, adică același rol pe care l-au avut la lansarea emisiunii.

Potrivit paginii de Wikipedia a emisiunii, prima ediție a emisiunii Dansez pentru tine a fost difuzată de PRO TV în 2006, iar ultima în 2013. Practic, anul viitor se vor împlini 14 ani de la ultima difuzare.

De-a lungul timpului, show-ul i-a avut în juriu pe Edi Stancu, Cornel Patrichi, Mihai Petre, Beatrice Rancea, Emilia Popescu sau Wilmark.

Formatul emisiunii este unul internațional fiind lansat de BBC și adaptat în mai multe țări.