După PRO TV și Antena pierde astăzi, după șase ani, unul dintre cei mai importanți oameni ai săi
Coordonatorul platformei Antena Play, unul dintre cele mai importante proiecte de bussiness la grupului Antena, Paul Muntenescu, și-a anunțat plecarea din grupul Antena 1, scrie PaginadeMedia.
Paul Muntenescu condusese în ultimii şase ani departamentul Digital Business & Streaming, care se ocupa de dezvoltarea Antena Play, platforma de streaming a grupului Antena.
Muntenescu a venit în 2020, odată cu plecarea din grupul Intact a lui Gusti Roman.
Contactat de Paginademedia.ro, Paul Muntenescu a confirmat informaţia. Nu a oferit însă mai multe informații. Muntenescu a publicat apoi un mesaj în limba engleză pe reţeaua Linkedin, în care îşi anunţa plecarea.
Anterior, Muntenescu mai lucrase la Digi și PRO TV.
Tot miercuri, PRO TV a anunțat înlocuirea după 13 ani a șefului companiei, Aleksandras Cesnavicius