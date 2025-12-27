După săptămâni de conflict violent la graniță și eșecul intervenției lui Trump, Thailanda și Cambodgia au semnat un armistițiu

Un obuz de artilerie tras de Forțele Armate Regale Thailandeze zboară deasupra provinciei Surin, Thailanda, către zona de luptă de la granița cu Cambodgia, pe 20 decembrie 2025. FOTO: Adryel Talamantes / Zuma Press / Profimedia

Thailanda și Cambodgia au convenit sâmbătă să pună capăt ciocnirilor violente de la frontieră, care durează de câteva săptămâni și care s-au transformat în cel mai grav conflict din ultimii ani între cele două țări din Asia de Sud-Est, incluzând misiuni ale avioanelor de vânătoare, schimburi de atacuri cu rachete și baraje de artilerie, informează Reuters.

„Ambele părți au convenit să mențină actualele dislocări de trupe fără alte mișcări”, au anunțat miniștrii apărării, într-o declarație comună privind armistițiul, care va intra în vigoare la prânz (ora 05:00 GMT).

„Orice întărire a trupelor ar spori tensiunile și ar afecta negativ eforturile pe termen lung de soluționare a situației”, mai scrie în declarația publicată pe rețelele de socializare de Ministerul Apărării din Cambodgia.

Acordul, semnat de ministrul apărării thailandez Natthaphon Nakrphanit și omologul său cambodgian, Tea Seiha, a pus capăt celor 20 de zile de lupte care au provocat moartea a cel puțin 101 persoane și strămutarea a peste jumătate de milion de persoane din ambele țări.

Ciocnirile au reizbucnit la începutul lunii decembrie, după eșecul armistițiului pe care președintele american Donald Trump și premierul malaysian Anwar Ibrahim îl mediaseră pentru a pune capăt unei runde anterioare de lupte.

De mai bine de un secol, Thailanda și Cambodgia își dispută suveranitatea asupra diverselor puncte nedelimitate de-a lungul frontierei terestre de 817 kilometri (508 mile) – o dispută care a degenerat ocazional în ciocniri și lupte.

Acest armistițiu va fi monitorizat de o echipă de observatori din blocul regional al Asociației Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN), precum și prin coordonarea directă între cele două țări, a declarat Natthaphon.

„În același timp, la nivel politic, va exista o comunicare directă între ministrul apărării și șeful forțelor armate, în cazul ambelor părți”, le-a spus el reporterilor.

Intervenția lui Trump

Tensiunile dintre cele două țări au atins apogeul în iulie anul acesta, când forțele lor s-au ciocnit timp de cinci zile de-a lungul unor porțiuni ale frontierei, provocând moartea a cel puțin 48 de persoane și strămutarea a 300.000, înainte ca Trump să intervină pentru a impune un armistițiu.

Acest armistițiu a fost încălcat la începutul lunii decembrie, cele două părți acuzându-se reciproc de acțiuni care au dus la ciocniri.

După reaprinderea conflictului, nici Anwar – actualul președinte al ASEAN – și nici Trump nu au reușit să încheie un alt armistițiu, deoarece luptele s-au extins din regiunile împădurite din apropierea Laosului către provinciile de coastă din Golful Thailandei.

Noul runda de negocieri a avut loc după o reuniune specială a miniștrilor de externe din Asia de Sud-Est, luni, la Kuala Lumpur, urmată de trei zile de discuții între părțile beligerante, desfășurate la un punct de control de la frontieră, unde cei doi miniștri ai apărării s-au întâlnit sâmbătă.

În declarația lor comună, miniștrii au convenit asupra întoarcerii persoanelor strămutate din zonele de frontieră afectate, subliniind totodată că niciuna dintre părți nu va folosi forța împotriva civililor.

Thailanda va returna, de asemenea, 18 soldați cambodgieni aflați în arestul ei după conflictele din iulie, dacă încetarea focului va fi menținută pe deplin timp de 72 de ore, conform acordului.

Acordul de sâmbătă a precizat însă că înțelegerea nu va avea impact asupra activităților de demarcație a frontierei, aflate în derulare între cele două țări, lăsând sarcina de a rezolva zonele disputate mecanismelor bilaterale existente.

„Războiul și ciocnirile nu fac fericite cele două țări sau cele două popoare”, a declarat în fața reporterilor mareșalul-șef al forțelor aeriene thailandeze, Prapas Sornjaidee. „Vreau să subliniez că poporul thailandez și poporul cambodgian nu sunt în conflict unul cu celălalt”, a adăugat el.