După șapte ani, Digi face o schimbare esențială pentru toți clienții săi. Modificarea intră în vigoare de mâine. Noile prețuri la abonamente

Începând de miercuri, 27 mai, prețurile tuturor serviciilor și echipamentelor furnizate de DIGI vor fi exprimate în moneda de referință euro și facturate în lei, la cursul de schimb oficial al Băncii Naționale a României (BNR) din ziua emiterii facturii, informează compania.

„DIGI anunță o nouă etapă în politica sa comercială prin trecerea la euro a prețurilor care erau încă exprimate în lei. Astfel, începând cu data de 27.05.2026, grila tarifară aplicabilă serviciilor de telecomunicații, precum și costurile echipamentelor aferente furnizării acestor servicii, se vor actualiza. Anumite tarife mobile, exprimate deja în euro, vor beneficia chiar de ușoare scăderi”, susține compania.

Potrivit sursei citate, în cazul clienților ale căror contracte sunt în vigoare la această dată, modificările vor fi aplicabile începând cu data de 1 iulie 2026, aceștia fiind notificați cu privire la noile tarife exprimate în euro, conform prevederilor legale și contractuale.

Compania își motivează decizia prin contextul în „care condițiile economice, fiscale și de reglementare s-au modificat și au fluctuat, influențând costurile de dezvoltare, modernizare și administrare a infrastructurii de telecomunicații. Tranziția către noua grilă tarifară presupune atât o ajustare nominală a tarifelor, cât și utilizarea unei monede de referință stabile pentru a asigura un cadru mai predictibil și mai bine corelat cu dinamica actuală.“ Noua aliniere valutară contribuie la menținerea ritmului investițiilor în tehnologie de vârf și, totodată, la garantarea unor servicii de calitate, la prețuri la fel de competitive. Chiar și după această conversie, tarifele serviciilor DIGI își păstrează accesibilitatea și atractivitatea imbatabile, la nivel de țară și european.”

Cât vor costa abonamentele

Pe segmentul de telefonie mobilă, pachetul Nelimitat pornește de la 5 euro/lună pentru un singur număr, cu reduceri progresive în funcție de liniile activate: 4 euro/lună pentru 2 abonamente, 3,5 euro/lună pentru contractarea a 3 abonamente și doar 3 euro/lună pentru o configurație de la 4 până la 7 abonamente. În plus, abonamentele din gama Optim sunt la fel de accesibile: Optim 3 la un cost de 3 euro/lună sau Optim 2 la doar 2 euro/lună.

În ceea ce privește zona de internet fix, pachetele Fiberlink 500, respectiv Fiberlink 1000. vor costa 6,25 euro/lună (TVA inclusă), respectiv 8,25 euro/lună (TVA inclusă). Abonamentele vin însoțite de o serie de beneficii: primul router oferit gratuit, spațiu de stocare de până la 50 GB în cloud prin DIGI Storage. Cu viteze de download de până la 940 Mbps, conexiunile asigură sesiuni de gaming fără întreruperi, streaming la rezoluție bună și descărcări instantanee de date.

Cât vor costa abonamentele de televiziune

Abonații pot alege dintre opțiunile analogic sau digital la prețuri convenabile, cuprinse între 5,5 euro/lună și 6,25 euro/lună (cu TVA inclusă). Cei care își doresc o experiență completă pot adăuga extraopțiuni precum Digi Film, Digi 4K, HBO Maxpack sau TV Digital SkyShowtime.

Potrivit companiei, informațiile complete referitoare la noile planuri tarifare și modificările aplicabile fiecărui tip de abonament sunt disponibile pe site-ul oficial www.DIGI.ro. În conformitate cu prevederile legale în vigoare, clienții care nu sunt de acord cu modificările contractuale au dreptul de a denunța unilateral contractul în termen de 30 de zile de la primirea notificării, fără plata unor penalități sau despăgubiri, cu excepția sumelor datorate pentru echipamentele achiziționate în rate sau păstrate de client, potrivit condițiilor contractuale. Solicitările de încetare a contractului pot fi transmise prin următoarele canale: telefonic, la numărul 031.400.4414; prin e-mail, la adresa clienti@digi.ro; în punctele de prezență DIGI.