După scandalul de la centrul de arși de la Floreasca, ministrul Sănătății anunță că România va avea norme „aproape” ca cele europene pentru pacienții cu arsuri grave

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a afirmat, joi seară, că țara noastră va avea „norme cât mai aproape de o realitate europeană” în centrele în care sunt tratați pacienții cu arsuri grave.

„Sper că în două – trei săptămâni vom avea o primă formă a acestor norme modificate”, a spus ministrul Sănătății, într-o emisiune la B1 Tv, precizând că „un grup tehnic lucrează” deja la modificarea unui Ordin de Ministru în acest sens.

„Încercăm, practic, să ducem aceste norme cât mai aproape de o realitate europeană și de a le armoniza cu legislația actuală. Spun că normele minimale pentru funcționarea acestor centre de arși vor fi echivalate cu cele din UE pe cât se poate de mult”, a explicat oficialul guvernamental.

Ce a mai spus ministrul Sănătății:

„ Am demarat deja un grup tehnic de lucru cu experți care tratează pacienți cu arsuri grave din România, din majoritatea centrelor universitare din țară unde există astfel de unități funcționale pentru arși gravi, care reanalizează acum Ordinul de Ministru care impune normativele minimale pentru funcționarea unui astfel de centru, comparativ cu normele din Franța și Italia.

Am demarat deja un grup tehnic de lucru cu experți care tratează pacienți cu arsuri grave din România, din majoritatea centrelor universitare din țară unde există astfel de unități funcționale pentru arși gravi, care reanalizează acum Ordinul de Ministru care impune normativele minimale pentru funcționarea unui astfel de centru, comparativ cu normele din Franța și Italia. Pe de altă parte, am demarat deja o analiză la nivelul tuturor centrelor care tratează pacienți cu arsuri grav pentru a înțelege, în anul 2024 – respectiv prima parte a anului 2025, câți pacienți au fost tratați, care a fost gradul de arsură medie, suprafața corporală arsă, care a fost incidența de infecție asociată activității medicale, care a fost mortalitatea și, sigur, să comparăm cu nivelul din UE.

Cred că la finalul acestei luni vom avea aceste cifre.”

La începutul acestei săptămâni, Alexandru Rogobete afirmase la un alt post de televiziune că a dispus efectuarea de verificări de către Corpul de control al Direcției de Sănătate Publică București la Spitalul de Urgență Floreasca.

Oficialul guvernamental a vorbit luni și despre Tiberiu Paul Neagu, demis de managerul unității sanitare de la conducerea Centrului de Mari Arși, pe care l-a acuzat de „lipsă de etică”.

„Astăzi am dispus un nou Corp de Control din partea Direcției de Sănătate Publică din București care va verifica administrativ încă o dată situația autorizării pentru acel centru de arși, deci, toate demersurile care au fost făcute de actuala conducere în ultimul an pentru remedierea situațiilor Centrului de arși. Dacă ele au fost făcute sau duse la îndeplinire vom vedea în urma raportului, iar dacă nu au fost realizate de către managerul unității sanitare, cu siguranță, voi lua măsuri directe”, a spus Rogobete, la Digi24, potrivit Agerpres.

El a precizat că nu vrea să se antepronunțe „până când Direcția de Sănătate Publică nu va duce la îndeplinire ceea ce am dispus astăzi”.

Conform ministrului, toate unitățile sanitare sunt verificate periodic fie de Direcția de Sănătate Publică la solicitarea unității sanitare dacă se schimbă ceva în structură, fie de Inspecția Sanitară de Stat, care verifică în special protocoalele și modul de desfășurare a activității.

Alexandru Rogobete a precizat și luni că la Ministerul Sănătății va fi efectuată o analiză a legislației care reglementează în prezent funcționarea centrelor de arși.

HotNews a consultat pasaje din documentul întocmit în urma verificărilor efectuate de Inspecția Sanitară de Stat la Spitalul Floreasca.

Una dintre problemele identificate în Centrul de Arși este că „nu se menționează diagnosticul de infecție asociată asistenței medicale”, în acest fel „nerespectându-se prevederile Ordinului 1101/2016 lit B din Anexa nr. 2”, conform raportului oficial.

În acest context, ministrul l-a acuzat pe Tiberiu Paul Neagu de „lipsă de etică”.

„Faptul că timp de peste zece zile nu dă niciun semn, nu răspunde la telefon, el a fost contactat şi de manager şi de alte persoane, am înţeles că nu au reuşit să discute cu dânsul, mi se pare o lipsă de etică, în primul rând, pentru funcţia de conducere pe care o are. Mi se pare o lipsă de etică faţă de colegii lui din acel centru şi din întreg spitalul”, a declarat Rogobete, în intervenția televizată de la începutul săptămânii.

Când a fost întrebat despre posibilitatea de a fi acoperit de documente fostul coordonator al Centrului de Arși de la Spitalul Floreasca, Alexandru Rogobete a spus: „Eu nu am cum să introduc într-un ordin de ministru obligativitatea de a avea bun simţ”.

Infecțiile nosocomiale nu apar în foile de observație de la Centrul de Arși Floreasca

Documentul văzut de HotNews a fost întocmit în urma controlului Inspecției Sanitare de Stat, trimisă în control de chiar de ministrul Alexandru Rogobete.

Una dintre problemele identificate în Centrul de Arși de la Spitalul „Floreasca” este că „nu se menționează diagnosticul de infecție asociată asistenței medicale”, în acest fel „nerespectându-se prevederile Ordinului 1101/2016 lit B din Anexa nr. 2”, conform raportului oficial, din care HotNews a văzut pasaje.

Regula ar fi fost: „Diagnosticul de infecție asociată asistenței medicale se va menționa în toate actele medicale, de exemplu, foaia de observație clinică, fișa de consultație, registrul de consultație”. Așa prevede Ordinul 1101/2016. Dar regula, susține documentul întocmit de Inspecția Sanitară de Stat, nu a fost respectată. Secția de la „Floreasca” nu a consemnat infecțiile.

Măsura recomandată de echipa de control cere „menționarea diagnosticului de infecție asociată asistenței medicale în documentele medicale ale pacientului”.

În plus, în Centrul de Arși de la Floreasca nu se respectă „timpul de acțiune” și nici „frecvența de aplicare” a produsului biocid Nocolyse 6% – un dezinfectant pentru suprafețe și microaerofloră.

Recomandarea făcută de Inspecția Sanitară de Stat este „reinstruirea personalului privind utilizarea acestui produs biocid”.

O altă neregulă constatată de echipa de control a Ministerului Sănătății în Centrul de Arși este faptul că nu există spațiu pentru depozitare, dar nici pentru decontaminarea echipamentelor medicale, tărgilor și cărucioarelor.

De asemenea, înregistrarea solicitărilor pentru analize de laborator se face „eronat” de către personalul medical și nu există „o procedură de lucru privind eliberarea rezultatelor de laborator”.

