Declarații ale unor martori în dosarul Călin Georgescu-Horațiu Potra, excluse de instanță. Decizie de ultimă oră a Curții de Apel București

Curtea de Apel București a decis, luni, excluderea mai multor probe din dosarul tentativei de stat. Instanța cere Parchetului General să comunice în termen de cinci zile dacă mențin decizia de trimitere în judecată sau vor restituirea dosarului în care fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu și liderul mercenarilor Horațiu Potra sunt acuzați de infracţiuni grave pentru destabilizarea României.

Judecătorul de cameră preliminară de la Curtea de Apel București a decis excluderea din probatoriu a 17 declarații date în calitate de martori de către membri ai grupării Potra, care ulterior au fost puși sub acuzare. Instanța a stabilit că s-a încălcat „dreptul martorului la tăcere şi neautoincriminare”. Toate cele 17 declarații date de martorii care ulterior au dobândit calitate de inculpat sunt considerate nume.

„Dispune eliminarea din dosarul cauzei a mijloacelor de probă declarate nule, a mediilor optice pe care sunt stocate fişierele conţinând înregistrările audierilor martorilor, precum şi înlăturarea redării conţinutului declaraţiilor şi a referirilor la acestea din cuprinsul rechizitoriului”, se menționează în minuta publicată pe portalul instanței.

Procurorii Parchetului General au termen de 5 zile pentru a comunica judecătorului de cameră preliminară dacă menţin dispoziţia de trimitere în judecată ori solicită restituirea cauzei în vederea refacerii actului de sesizare al instanței.

Excepțiile ridicate de Călin Georgescu și Horațiu Potra au fost respinse de judecător.

Decizia Curții de Apel poate fi contestă atât de procurori, cât și și inculpați. În cazul în care se va formula contestație, aceasta se va judeca la Înalta Curte de Casație și Justiție.

Acuzațiile procurorilor

Călin Georgescu și Horațiu Potra a fost trimis în judecată în septembrie anul trecut, alături de alte 20 de persoane, pentru acţiuni împotriva ordinii constituţionale

Potrivit procurorilor, Georgescu și Potra s-au întâlnit pe 7 decembrie 2024, la o zi după ce Curtea Constituțională a decis anularea alegerilor prezidențiale, în localitatea ilfoveană Ciolpani, unde au pus în discuție un plan, conform căruia Potra și mercenarii săi, cu pregătire militară, urmau să creeze haos în București.

Călin Georgescu este identificat în anchetă ca fiind autorul intelectual al întregului plan de preluare a pârghiilor de putere.

„Inculpaţii Georgescu Călin şi Potra Horaţiu au pus în discuţie un plan conform căruia acesta din urmă, împreună cu persoane din cercul său relaţional, cu pregătire militară sau capacităţi operative specifice pregătirii militare urmau să desfăşoare în data de 08 decembrie 2024 în municipiul Bucureşti, în contextul unor acţiuni de protest, acţiuni violente cu caracter subversiv, cu rol de deturnare a caracterului paşnic al acţiunilor de protest în manifestaţii caracterizate prin violenţă, strategia urmărind, prin contagiune emoţională şi comportamentală dublată de manipularea emoţiilor colective, în contextul unui moment de maximă tensiune socială, schimbarea ordinii constituţionale ori îngreunarea sau împiedicarea exercitării puterii de stat”, acuză anchetatorii.

Ca urmare a planului stabilit, Horațiu Potra a organizat/coagulat un grup paramilitari de 21 de persoane, condus de către el, iar în cadrul acestuia s-a stabilit deplasarea spre municipiul București cu 7 autoturisme, urmând ca, după ajungerea în Capitală, membrii săi să declanșeze proteste împotriva organelor care exercită autoritatea de stat, apte să atragă angrenarea și largul suport al populației.

Potra a fugit în Dubai

După declanșarea anchetei, Horațiu Potra, alături de fiul și nepotul său, au fugit din România la începutul anului trecut, fiind dați în urmărire internațională

Au fost reținuți pe 24 septembrie, pe aeroportul din Dubai, înainte să se îmbarce într-un zbor spre Moscova, ulterior fiind aduși în țară.

Horațiu Potra se află în arest preventiv, iar fiul și nepotul său sunt plasați în arest la domiciliu.

