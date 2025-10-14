După summitul de pace din Orient, Trump îl indică pe liderul „dur” care poate fi mediator între Rusia și Ucraina: „Este respectat de Putin”

Președintele american Donald Trump (stânga) și președintele turc Recep Tayyip Erdogan (dreapta) participă la Summitul pentru pace de la Sharm El-Sheikh, în Egipt, pe 13 octombrie 2025. FOTO: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Președintele american Donald Trump s-a arătat încă o dată convins că omologul său turc, Recep Tayyip Erdogan, poate juca un rol esențial în încheierea conflictului dintre Rusia și Ucraina, scriu marți The Kyiv Independent și Reuters.

Conform liderului de la Casa Albă, președintele turc poate ajuta la medierea războiului dintre Moscova și Kiev deoarece este respectat de Rusia.

„Este respectat de Rusia. Nu pot să vă spun nimic în privința Ucrainei, dar este respectat de (președintele rus Vladimir) Putin”, le-a spus luni, 13 octombrie, Trump jurnaliștilor aflați la bordul aeronavei prezidențiale Air Force One, în timp ce se întorcea de la summitul din Egipt, unde a fost semnat acordul de pace pentru Fâșia Gaza, către Washington.

Președintele SUA a făcut aceste declarații după ce a mediat cu succes acordul de încetare a focului între Israel și gruparea militantă palestiniană Hamas și în contextul în care a afirmat, după summitul de la Sharm el-Sheikh, că echipa lui se va concentra acum pe încheierea războiului din Ucraina.

Trump a mai spus la bordul Air Force One că se înțelege bine „cu cei duri”, referindu-se la Erdogan, și a menționat că alți lideri din NATO îi cer adesea președintelui SUA să medieze disputele lor cu Ankara.

Kremlinul a transmis că nu au existat contacte recente cu Turcia în legătură cu războiul din Ucraina, dar că, dacă va fi necesar, atunci se poate stabili repede o convorbire telefonică între lideri.

„Nu au existat contacte noi, dar ele pot fi organizate rapid”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, pentru publicația rusă Kommersant.

Trump și Erdogan s-au întâlnit luni la Sharm el-Sheikh, unde s-au alăturat liderilor din Qatar și Egipt pentru a semna acordul de pace pentru Fâșia Gaza în calitate de mediatori.

Turcia, membru NATO care s-a aflat adesea în conflict cu alți aliați, s-a poziționat și ca mediator în războiul dintre Rusia și Ucraina, menținând un parteneriat economic și politic strâns cu Moscova, dar furnizând în același timp arme Kievului.

Istanbulul a găzduit cele trei runde de negocieri de pace ruso-ucrainene la începutul acestui an, care au dus la noi acorduri privind schimburi de prizonieri de război. Tot la Istanbul s-au derulat și negocierile inițiale, la izbucnirea războiului în 2022, care au eșuat.

Președintele Erdogan a contribuit, de asemenea, la negocierea acordului privind coridorul pentru cereale din Marea Neagră, în 2022, înțelegere care a permis reluarea exporturilor agricole ucrainene în ciuda ostilităților în desfășurare. Acordul s-a destrămat un an mai târziu, după retragerea unilaterală a Moscovei.