După tăierile lui Musk, în clădirile funcționarilor federali lipsește și hârtia igienică / Alte situații absurde după revenirea la birou a angajaților Guvernului SUA

Pentru unii angajați ai guvernului american revenirea la birou, după ce au lucrat remote, a însemnat o extindere a atribuțiilor lor pentru a include curățarea toaletelor și scoaterea gunoiului. Pentru alții, a însemnat să facă naveta până la birou doar pentru a munci de fapt prin videoconferință. Unii s-au prezentat la locul de muncă doar pentru a fi trimiși acasă.

Iar angajați ai Administrației Federale a Aviației, autoritatea aeronautică de la Washington, s-au întors la birouri unde s-a detectat plumb în apă. În plus, înghețarea cheltuielilor a dus la o penurie de hârtie igienică în unele clădiri, relatează The New York Times.

Angajații federali care munceau de la distanță au început să revină la birouri gradual, după ce președintele Donald Trump a semnat un ordin executiv în acest sens imediat după depunerea jurământului. El a spus că măsura e menită să asigure că angajații își fac propriu-zis treaba și că ar putea avea beneficiul suplimentar de a convinge mai mulți funcționari să demisioneze.

„Credem că un număr foarte mare de oameni nu se vor prezenta la muncă și, prin urmare, guvernul nostru va deveni mai mic și mai eficient”, a declarat președintele american în luna ianuarie.

The New York Times scrie însă, după interviuri cu zeci de angajați ai guvernului american, că pentru cei care s-au întors la muncă procesul a fost marcat de lipsa de planificare și coordonare a administrației, ceea ce a dus la confuzie, descurajare și mai multă ineficiență. Majoritatea angajaților intervievați au acceptat să comenteze situația pentru NYT doar sub protecția anonimatului, de teamă să nu își piardă locul de muncă.

Aceștia au descris provocările logistice, condițiile înghesuite și lipsa de resurse de bază care au însoțit această schimbare bruscă de politică pentru aproape un milion de angajați care lucrau într-un sistem hibrid sau exclusiv de la distanță în momentul în care Trump s-a întors la Casa Albă. La începutul anului, numărul total al angajaților civili federali era estimat la aproximativ 2,3 milioane, conform Biroului pentru Managementul Personalului.

FDA și CDC, două dintre cele mai importante agenții ale guvernului american, au fost afectate de decizie

În 17 martie, când angajații Administrației pentru Alimente și Medicamente (FDA) s-au întors la birourile agenției din campusul White Oak, de lângă Washington, parcările erau insuficiente, iar o coadă se întindea pe mai multe străzi. Oamenii așteptau să treacă de filtrele de securitate.

În scurt timp, băile au rămas fără hârtie igienică și prosoape de hârtie. Cantina nu avea destulă mâncare, iar consumabilele de birou erau insuficiente. Și acestea erau doar o parte din probleme.

O cercetătoare din agenție, care fusese angajată pentru un post la distanță, trebuie acum să împartă spațiul de lucru în timp ce se ocupă de proiecte sensibile și confidențiale, ceea ce ridică probleme etice și practice, scrie NYT.

Aceeași situație se regăsește și la Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) din Atlanta, unde angajații au fost avertizați că parcările vor fi limitate la două dintre campusurile agenției. „Mergeți la Corporate Square și așteptați în zona de rezervă din Clădirea 11. Fiți pregătiți să lucrați de pe laptop, folosind Wi-Fi”, se arăta într-un anunț postat pe intranetul agenției.

Însă campusul CDC nu a fost niciodată proiectat pentru ca toți angajații să lucreze acolo în același timp. Dimpotrivă, în ultimii 10 ani planul era să se reducă numărul de proprietăți închiriate de agenție, ceea ce presupunea creșterea muncii la distanță. Dar administrația Trump a interzis această opțiune.

Angajații guvernului american semnalează situații absurde

O doctoriță de la Departamentul pentru Afacerile Veteranilor (VA) a spus că întoarcerea ei la birou, după doi ani de muncă de la distanță, a fost dominată de reorganizarea spațiilor de lucru, stabilirea programului de birou și căutarea echipamentelor necesare – sarcini în afara fișei postului, despre care afirmă că i-au irosit ore întregi de muncă.

Administrația Biden a încercat să impună un sistem de muncă hibrid, în care angajații să fie la birou jumătate de săptămână. Dar administrația Trump a cerut ca toți angajații civili să revină „full-time”, inclusiv cei angajați de la bun început pentru posturi la distanță.

Unele agenții au oferit angajaților câteva săptămâni de preaviz, altele doar câteva zile.

Un angajat al Serviciului Forestier (USFS), care fusese angajat pentru un post la distanță, a constatat că nu avea un birou fizic desemnat de agenție. De fapt, în actele guvernamentale, adresa sa de domiciliu era trecută pentru „locul de muncă”.

În unele cazuri, angajaților USFS li s-a spus să caute pentru birou orice clădire federală aflată la mai puțin de 80 km de locuința lor, indiferent dacă era deținută de Departamentul Agriculturii sau nu.

Angajații spun că DOGE acționează ineficient

Din cauza reducerilor și înghețării cheltuielilor impuse de administrație, unii angajați federali au ajuns să preia sarcini de curățenie. Unii spun că acum curăță toaletele, în loc să își facă jobul pentru care au fost angajați.

NYT notează că revenirea forțată la birou ignoră contractele sindicale care permit munca la distanță.

Măsura de revenire la birou este doar o parte din restructurarea masivă și perturbatoare a agențiilor guvernului american, condusă de miliardarul tech Elon Musk. Aceasta a inclus concedieri în masă, reangajări, reintegrări la locul de muncă impuse de instanțe și înghețarea cheltuielilor.

Deși grupul condus de Musk se numește „Departamentul pentru Eficiență Guvernamentală”, angajații federali spun că eficiența lipsește cu desăvârșire în modul în care administrația Trump gestionează aceste schimbări, mai notează NYT.