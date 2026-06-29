După temperaturi extreme, vremea se schimbă radical în București, de miercuri

Vremea va continua să fie caniculară în București luni și marţi, cu temperaturi de aproape 40 de grade. De miercuri după-amiază însă, sunt anunțate furtuni torențiale și căderi de grindină.

Bucureștiul se află sub avertizare cod roșu de temperaturi extreme, nopți tropicale și disconfort termic deosebit de accentuat, care a intrat în vigoare astăzi, de la ora 10, până pe 1 iulie, ora 10.

Potrivit prognozei ANM pentru Capitală, luni, valul de căldură va continua să se intensifice, disconfortul termic va fi deosebit de accentuat. Cerul va fi senin, iar vântul va sufla slab până moderat.

Temperatura maximă, comparabilă cu valoarea recordului absolut al lunii iunie, se va situa în jurul valorii de 39 de grade, iar cea minimă va fi de 20…23 de grade, caracterizând o noapte tropicală.

Marți, valul de căldură intens va persista, disconfortul termic se va menține deosebit de accentuat, iar noaptea va fi tropicală. Cerul va fi variabil, mai mult senin pe parcursul zilei, iar vântul va sufla slab și moderat.

Temperatura maximă, comparabilă cu valoarea recordului absolut al lunii iunie, se va situa în jurul valorii de 39 de grade, iar cea minimă va fi de 22…23 de grade, ușor mai scăzută în zona preorășenească.

Miercuri, din a doua parte a zilei instabilitatea atmosferică se va accentua, astfel vor fi perioade cu înnorări, averse torențiale (în general 10…15 l/mp), frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului, posibil vijelii (rafale în jurul a 50 km/h) și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni (1…4 cm). Temperatura maximă va fi de 29…31 de grade.

De altfel, în intervalul 01 iulie, ora 12 – 01 iulie, ora 23, pentru municipiul București va fi în vigoare un mesaj de atenționare meteorologică cod galben pentru instabilitate atmosferică, averse însemnate cantitativ.