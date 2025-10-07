După provocările puse pe seama Moscovei, statele UE le pregătesc diplomaților ruși o surpriză neplăcută

O decizie pregătită de statele UE va obliga diplomații ruși detașați în capitalele europene să informeze alte guverne cu privire la planurile lor de călătorie înainte de a trece granița țării gazdă, scrie Financial Times.

Guvernele UE au decis să limiteze deplasările diplomaților ruși în interiorul blocului comunitar, în semn de răspuns la o serie de tentative de sabotaj care, potrivit serviciilor de informații, sunt frecvent conduse de spioni ce acționează sub acoperire diplomatică.

Agenții Moscovei sunt suspectați de mai multe atacuri în statele NATO – de la incendii și atacuri cibernetice la sabotarea infrastructurii și incursiuni cu drone – în ceea ce serviciile de securitate din UE spun că este o campanie coordonată de destabilizare a aliaților europeni ai Kievului.

Normele propuse vor obliga diplomații ruși detașați în capitalele UE să informeze alte guverne cu privire la planurile lor de călătorie înainte de a trece granița țării gazdă.

O propunere a Cehiei

Inițiativa, susținută de Republica Cehă, face parte dintr-un nou set de sancțiuni elaborate de Bruxelles ca răspuns la invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina.

Agențiile de informații ale UE afirmă că spionii ruși, care se dau drept diplomați, deseori conduc operațiuni sau active în afara țărilor gazdă, pentru a evita mai bine supravegherea contra-spionajului.

„Ei sunt detașați într-un loc, dar lucrează în altul”, a declarat un diplomat senior al UE, citând rapoarte ale serviciilor de informații. „Serviciile de informații ale țării gazdă știu ce fac aceștia, dar, dacă trec granița, poate fi mai dificil pentru acea țară să îi țină sub observație”, a explicat el.

Guvernul ceh a făcut lobby pentru restricții încă din luna mai a anului trecut. Praga a interzis accesul unui număr de diplomați ruși suspectați de sprijinirea activităților de informații. Cu toate acestea, sute de diplomați sunt încă acreditați în Austria vecină și de acolo pot trece legal granița în Republica Cehă.

„Nu există un Schengen pentru Rusia”

Jan Lipavský, ministrul ceh de externe, a declarat că restricțiile sunt necesare pentru a restabili reciprocitatea.

„Nu există un «Schengen pentru Rusia», așa că nu are sens ca un diplomat rus acreditat în Spania să poată veni la Praga oricând dorește”, a declarat el pentru Financial Times.

„Ar trebui să aplicăm reciprocitatea strictă în ceea ce privește eliberarea vizelor diplomatice de scurtă ședere în conformitate cu Convenția de la Viena”, a adăugat oficialul.

În 2014, Republica Cehă a suferit unul dintre cele mai grave atacuri de sabotaj ale Rusiei pe teritoriul UE, când exploziile de la un depozit de muniție din Vrbětice au ucis două persoane.

Praga a atribuit atacul agenților serviciului rus de informații externe GRU.

Problema austriacă

Pachetul necesită sprijin unanim pentru a fi adoptat. Dar Ungaria, ultima țară care s-a opus măsurii, și-a retras veto-ul, au declarat două persoane informate cu privire la negocieri.

Cu toate acestea, adoptarea deciziei ar putea fi întârziată de o dispută generată de Austria, care vrea să includă în acest pachet legislativ ridicarea sancțiunilor impuse activelor oligarhului rus Oleg Deripaska, cu scopul de a compensa banca Raiffeisen din această țară, pentru daunele pe care a trebuit să le plătească în Rusia.

Ambasadorii din mai multe țări au declarat săptămâna trecută că nu pot susține pachetul dacă propunerea Austriei este inclusă, au afirmat oficialii. Discuții suplimentare vor avea loc miercuri.