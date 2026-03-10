După Trump, Putin a vorbit la telefon și cu președintele Iranului și i-a transmis poziția lui „fermă”

Masoud Pezeshkian se întâlnește cu Vladimir Putin, în Ashgabat, Turkmenistan, pe 12 noiembrie 2025. FOTO: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Președintele rus Vladimir Putin a vorbit marți la telefon cu omologul său iranian, Masoud Pezeshkian, după ce luni a discutat despre războiul din Iran cu președintele american Donald Trump, a anunțat Kremlinul, potrivit agenției spaniole de presă EFE.

Aceasta este a doua conversație telefonică dintre Putin și Pezeshkian în ultimele cinci zile.

„Președintele rus și-a reiterat poziția fermă în favoarea unei dezescaladări rapide a conflictului și a rezolvării acestuia pe cale politică”, a precizat Kremlinul, într-un comunicat de presă, potrivit Agerpres.

La rândul său, președintele Masud Pezeshkian „a mulțumit Rusiei pentru sprijinul acordat, în special pentru ajutorul umanitar oferit Iranului”.

Cu câteva ore înainte, Kremlinul a evitat să comenteze acuzațiile conform cărora Rusia împărtășește Iranului date sensibile de intelligence pentru ca Republica Islamică să se poată apăra împotriva atacurilor SUA și ale Israelului.

„Nu avem nimic de spus”, a declarat Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al președinției ruse, la conferința sa de presă pe care o ține zilnic prin telefon, ca răspuns la întrebarea unui reporter.

Potrivit celor relatate mai întâi de The Washington Post și apoi de CNN, Rusia ar furniza Iranului informații de spionaj privind locația forțelor și activelor militare americane, inclusiv a navelor de război și a avioanelor.

Moscova a menționat de mai multe ori săptămâna trecută necesitatea încetării ostilităților în Orientul Mijlociu, subiectul principal al conversației telefonice purtate luni de Trump cu Putin.

Conform explicațiilor consilierului președintelui rus, Iuri Ușakov, liderul de la Kremlinul i-a prezentat președintelui Trump „mai multe propuneri pentru o rezolvare politică rapidă a conflictului iranian”.

Conversația, prima dintre Putin și Trump din acest an, a durat aproximativ o oră și a fost „francă” și „constructivă”, a precizat Ușakov.

Luni, președintele Putin și-a exprimat „sprijinul neclintit” față de Republica Islamică după numirea noului ayatollah, Mojtaba Khamenei, fiul lui Ali Khamenei, care a fost ucis sâmbătă, 28 februarie, în primul val al atacurilor americano-israeliene asupra Teheranului.