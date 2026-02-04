După UDMR, nici USR nu este de acord cu măsura privind neplata primei zile de concediu medical / Fritz are însă o altă poziție în privința taxelor față de Kelemen Hunor

Liderul USR, Dominic Fritz, afirmă că nu este de acord cu decizia guvernului ca prima zi de concediu să nu le mai fie plătită angajaților și s-a arătat suprins de introducerea acesteia. Reacția lui a venit după ce colegul său de coaliție, liderul UDMR, Kelemen Hunor, a susținut că Executivul trebuie să revină asupra acestei măsuri.

„Nici noi nu suntem foarte fericiți cu această măsură, sunt mulți oameni care depind de asta. Fraudele poate nu sunt fix acolo unde cineva își ia o zi de concediu, ci acolo unde cineva își ia un timp foarte lung. A existat la un moment dat o discuție și, într-adevăr, nici din punctul nostru de vedere nu a fost o concluzie foarte clară. Și colegii mei din USR au fost surprinși și aici e ceva ce trebuie să analizăm”, a declarat miercuri Fritz, într-un interviu acordat Știrilor Pro TV.

Întrebat dacă decizia a fost luată „peste capul” liderilor coaliției de guvernare, Dominic Fritz a răspuns: „A fost o discuție de unde fiecare a plecat cu o altă idee despre care a fost concluzia. Nu vreau să arunc cu acuze, dar este cu siguranță o măsură despre care va trebui să discutăm”.

„Cred că putem îmbunătăți lucrurile și parțial pe modul de lucru (în interiorul coaliției, n.r.). Dar nici nu putem să fim ipocriți, și sunt anumite măsuri care au și avantaje, și dezavantaje, care sunt controversate, pe care la un moment dat trebuie să le testăm. Și da, dacă nu sunt bune, bineînțeles că cred că e evident că trebuie să fim și în stare să le corectăm”, a adăugat liderul USR.

Guvernul a decis, printr-o Ordonanță de Urgență aprobată în ultima ședință de anul trecut, că prima zi a concediului medical pentru un episod de boală nu va mai fi plătită. Măsura vizează concediile medicale care vor fi eliberate în perioada 1 februarie 2026 – 31 decembrie 2027, iar ministrul Sănătății susținea, la acea vreme, într-o declarație pentru HotNews, că scopul este „descurajarea concediilor fictive”.

Ce a spus Kelemen Hunor

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a susținut, miercuri, într-un interviu acordat aceluiași post de televiziune, că Guvernul trebuie să renunțe la decizia privind neplata primei zile de concediu medical.

„Ar trebui să se întâmple ceva și cu prima zi de concediu medical neplătit. Iarăși, nu știu de unde a apărut, sincer. Nu vreau să spun… Dar pentru oamenii bolnavi trebuie plătită prima zi de concediu medical, trebuie găsită soluția”, a declarat Kelemen Hunor.

„Nu sunt lucruri extraordinar de mari, nu sunt chestiuni sofisticate. Deci pot fi reglate foarte, foarte repede”, a adăugat liderul UDMR.

Poziția USR despre scăderea taxelor locale

Dominic Fritz a mai declarat miercuri că nu este de acord cu propunerea UDMR privind scăderea taxelor și impozitelor locale.

Liderul USR a spus că mărirea taxelor a fost o decizie asumată de guvernul condus de Ilie Bolojan, din care face parte și UDMR, dar a punctat că în opinia lui, „nu putem acum să rezolvăm o problemă într-o parte, dacă cu asta creăm alte probleme”.

„Bineînțeles că toată lumea, teoretic, vrea să scădem taxele. Faptul că taxele, impozitele locale au crescut atât de brusc anul acesta se datorează în primul rând lașității guvernelor anterioare, să nu adapteze aceste taxe și impozite locale realității. De aceea a fost acuma un salt foarte mare. Dar a fost o decizie pe care până la urmă ne-am asumat-o ca guvern, care cu siguranță a produs niște efecte dificile pentru mulți cetățeni în această țară. Doar că nu putem acuma să rezolvăm o problemă într-o parte, dacă cu asta creăm alte probleme. Și adevărul este că dacă dăm înapoi cu această decizie, cineva trebuie să explice cum altfel să rezolvăm problemele financiare și bugetare pe care le are această țară”, a mai spus Fritz în interviul de la Știrile Pro TV.

„Cu ce, noi, din partea USR, nu vom fi de acord niciodată, este să rezolvăm aceste probleme pe spinarea următoarei generații. Adică nu putem să creștem deficitul, dimpotrivă, avem o obligație extrem de acută, morală și politică, de a scădea deficitul masiv. Și, tocmai de aceea, orice propunere care, nu știu, ori ne scade din venituri, ori ne creștere în cheltuieli, trebuie să vină și cu o propunere. Cum facem asta fără să creștem deficitul?”, a adăugat liderul USR.

„De principiu, există în legile fiscale o regulă foarte simplă, până la sfârșitul anului stabilești taxele și impozitele pentru anul viitor. Acest dute-vino nu cred că este corect față de cetățeni, față de firme, trebuie să avem predictibilitate. Dar, încă o dată, sunt gata să ascult argumentele (colegilor de la UDMR privind scăderea impozitelor, n.r.). De ce o decizie luată, acuma, dintr-o dată nu mai este bună? Dar argumentele trebuie să se bazeze pe niște cifre. De unde să vină banii, dacă acuma dăm înapoi?”, a mai spus Fritz.

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a afirmat, marți seară, că Guvernul ar trebui să revină asupra deciziei privind majorările de taxe și impozite locale prin reducerea acestora cu până la 50%, în limitele stabilite de Executiv.

Kelemen Hunor spusese, la Digi24, că a avut deja o conversație cu Ilie Bolojan despre propunerea lui, iar premierul i-a cerut „timp de gândire”.

De altfel, UDMR a cerut coaliției de guvernare ca în cazul taxelor și impozitelor locale să existe o serie de modificări: „Între limita inferioară și cea superioară cerută de Guvern primarii să aibă posibilitatea, până la aprobarea bugetului, să revină asupra deciziei și să dea o reducere de până la 50%. Cei care sunt cota minimă n-au unde să coboare”.

Răspuns și din partea lui Bolojan

Miercuri, în conferința de presă susținută la Palatul Cotroceni, premierul Ilie Bolojan s-a referit la solicitarea făcută de Kelemen Hunor privind corectarea unor măsuri luate de Guvern.

„Nu văd o problemă să ai diferite propuneri, să le discuţi, chiar dacă ele, la un moment dat, pot să ai abordări diferite. Atunci când ai mai multe partide în coaliţie, în mod inevitabil ai puncte de vedere divergente, dar contează tot lucrul pe care îl faci, contează abordarea şi, din punctul acesta de vedere, n-am ce să-i reproşez domnului Kelemen Hunor”, a spus prim-ministrul.

Bolojan a apreciat, totuși, că primăriilor ar trebui să li se permită revenirea la nivelul minim al impozitelor, cu condiția ca acestea să nu scadă sub pragul prevăzut de lege.

„Guvernul a stabilit un nivel minim pentru impozitarea mașinilor, de exemplu. Unele primării, având în vedere nivelul de impozitare anterior sau stabilind o creștere mai mare, au ajuns în situația în care nivelul stabilit este mai mare decât cel minim stabilit prin lege de guvern. Datorită discuțiilor care au apărut în spațiul public, unele primării doresc să reducă nivelul actual al impozitelor, pe mașini, de exemplu, la nivelul minim stabilit de lege. Legislația actuală nu le permite să facă acest lucru. Deci le-a permis să crească mai mult decât nivelul minim, dar nu le permite să scadă”, a explicat premierul.

„Putem să analizăm în ce măsură putem aduce această corecție prin legislație (…) Sigur, ar trebui să facem asta într-un termen cât mai scurt, înainte de aprobarea bugetului, în așa fel încât, înainte de aprobarea bugetelor locale, să se facă toate aceste lucruri. Oricum, așa cum știți, anul acesta a fost un an, din punct de vedere al impozitelor, deosebit, pentru că ele au fost adoptate foarte târziu datorită contestării la Curtea Constituțională și, deci, nu a fost timp de explicații, de clarificări. Vă aduceți aminte ce s-a întâmplat, când unele primării comunicau date eronate pentru că nu erau actualizate toate bazele de date și a fost nevoie de două, trei săptămâni până lucrurile s-au stabilizat’”, a mai spus șeful guvernului.

Ilie Bolojan a precizat că a discutat aceste aspecte cu liderul UDMR în cursul zilei de miercuri. „Răspunsul nu poate fi dat foarte simplu, pentru că problema impozitelor pe proprietate este una destul de complexă și are o paletă largă de aplicare, dar aș face câteva precizări. Așa cum știți, România s-a angajat să aducă impozitele pe proprietate la un nivel mai mare, în așa fel încât reperul să fie prețul de piață al acestor locuințe, sigur, fiecare localitate având o marjă de a aplica un procent sau altul, lucru care ar trebui să se aplice de la finalul acestui an. Deci mai avem de lucrat pe această schemă, suntem într-o formulă intermediară”, a adăugat prim-ministrul.