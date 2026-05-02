După ultimele declarații ale lui Trump, armata Iranului anunță „măsuri surpriză pentru inamic”: „Dincolo de imaginația lor”

Un purtător de cuvânt al armatei iraniene a declarat că reluarea conflictului cu Statele Unite este „posibilă”, după ce președintele american Donald Trump a respins cea mai recentă propunere de pace a Teheranului, a scris CNN.

„Dovezile au arătat că Statele Unite nu sunt angajate în nicio promisiune sau acord”, a declarat generalul de brigadă Mohammad Jafar Asadi, purtătorul de cuvânt al cartierului general al armatei iraniene, citat de agențiile de știri din țară.

„Sunt planificate măsuri surpriză pentru inamic, dincolo de imaginația lor”, a adăugat Asadi.

Vineri, președintele american Donald Trump a declarat că nu este mulțumit de noile propuneri ale Iranului pentru discuțiile menite să ducă la încheierea războiului, punând la îndoială perspectivele unui eventual acord între Washington și Teheran.

„În acest moment nu sunt satisfăcut de ceea ce oferă”, a declarat Trump, fără să menționeze cu exactitate ce anume i se pare de neacceptat din noile propuneri ale Iranului.

Două tabere beligerante „confortabile” cu impasul

Mostafa Salem, reporter CNN specializat pe politica Orientului Mijlociu și afaceri regionale, a scris într-o analiză că atât Washingtonul, cât și Teheranul semnalează că au capacitatea de a suporta un impas prelungit, chiar dacă această situație ar putea forța restul lumii să plătească un preț mare pentru un război pe care nu l-a ales, având în vedere efectele economice ale conflictului.

Faptul că Iranul nu pare dispus să facă un compromis acceptabil pentru SUA sugerează că este confortabil cu situația, în ciuda blocadei navale americane care îi amenință economia. Pe măsură ce conflictul se prelungește, Teheranul consideră că viziunea sa pentru o nouă ordine regională se apropie treptat de momentul când va fi acceptată, apreciază Mostafa Salem.

De partea cealaltă, Trump a spus că „nu se grăbește” și rămâne fidel blocadei sale navale, chiar dacă unii analiști cred că va fi nevoie de săptămâni până când va putea fi exercitată presiunea necesară asupra unui Iran trecut prin ani de sancțiuni, a mai scris reporterul.