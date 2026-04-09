După USR, și un lider PNL critică numirile făcute de Nicușor Dan: „O decizie de o gravitate extremă” / „Bolojan nu a participat la acest troc”

Vicepreședintele PNL Alexandru Muraru critică dur numirile de procurori făcute miercuri seara de președintele Nicușor Dan. El susține că deciziile luate de președinte nu aduc niciun progres real sistemului de justiție și spune, pentru RFI, că selecția procurorilor a fost făcută de un ministru al Justiției „compromis”, făcând referire la Radu Marinescu, de la PSD.

Alexandru Muraru a declarat că decizia luată de Nicușor Dan privind numirile făcute este una de o „gravitate extremă”, pentru că „numirile la vârful marilor parchete a fost o temă așteptată de luni de zile de către România onestă și România care vrea luptă împotriva corupției și reforme reale”.

„Aceste numiri cred că nu aduc niciun progres real pentru sistemul de justiție. Deci în locul unor reforme vedem mai degrabă continuarea unor practici de culise”, a spus Muraru la RFI.

Vicepreședintele PNL adaugă că „responsabilitatea politică nu poate fi ignorată pentru aceste numiri”.

„Selecția procurorilor a fost făcută de la bun început de către un ministru al Justiției susținut de PSD, un ministru compromis, care el însuși este acuzat de un furt intelectual. Cred că aceste lucruri afectează credibilitatea întregului proces”, spune el.

„Ilie Bolojan nu a participat la acest troc”

Întrebat dacă din punctul său de vedere PSD a ieșit câștigător în urma numirilor făcute de Nicușor Dan, Muraru a spus că „Nicușor Dan nu poate nega faptul că eticheta pe aceste numiri este cea legată de PSD”.

„Ilie Bolojan nu a participat la acest troc, nu a fost implicat în acest proces de negociere sub nicio formă și în momentul de față cred că Ilie Bolojan a rămas singurul om de la vârful statului român care dorește cu adevărat reforma statului și a lumii politice”, a răspuns vicepreședintele PNL.

„Problema este, în final, că nu este o miză personală sau de partid, ci ține de credibilitatea justiției. Mai mult decât atât, din păcate președintele nu a utilizat nici instrumentele constituționale pe care le avea, cele legate de refuzul acestor propuneri și, sigur, acesta transmite un mesaj de pasivitate și marchează un punct de cotitură enormă în societatea românească, că ideea unei reforme reale a justiției își pierde consistența”, a mai adăugat Muraru în intervenția sa la RFI.

Și USR a criticat dur numirile făcute de Nicușor Dan

Critici după numirile făcute de Nicușor Dan au venit încă de miercuri seara chiar din partea partidului care l-a susținut pe acesta în cursa pentru Cotroceni.

USR a criticat numirile făcute de președintele Nicușor Dan în conducerile marilor parchete, la propunerea ministrului PSD al Justiției, Radu Marinescu, pe care formațiunea îl acuză că „a condus un proces viciat”.

„Suntem în dezacord cu opinia domnului președinte că aceste numiri nu au marca PSD pe ele. Un proces prezintă atâta încredere cât oamenii care îl conduc. Domnul Marinescu, ministru PSD, a condus un proces viciat care nu a prezentat încredere multor procurori onești din sistem”, a declarat partidul într-un comunicat de presă.

Fostul ministru USR al Justiției, Stelian Ion, a spus că șeful statului a făcut „o mare greșeală”, care „ne va afecta pe toți”.

„Dezamăgitor, lamentabil”, a declarat și Cristian Ghinea, un alt lider în partid.

Numirile făcute de Nicușor Dan la propunerea ministrului Radu Marinescu

Cristina Chiriac – procuror general,

Marius Voineag – procuror adjunct al procurorului general,

Viorel Cerbu – procuror-şef al DNA,

Marius-Ionel Ştefan – procuror-şef adjunct al DNA,

Marinela Mincă – procuror-şef adjunct al DNA,

Codrin-Horaţiu Miron – procuror-şef al DIICOT,