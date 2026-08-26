După vizita șefului CIA, Kremlinul observă un lucru „pozitiv”

Directorul CIA al SUA, John Ratcliffe, a purtat discuții cu oficiali ai serviciilor secrete ruse în timpul vizitei sale de ieri la Moscova, dar nu s-a întâlnit cu președintele Vladimir Putin, a declarat miercuri Kremlinul, scrie Reuters.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat reporterilor că liderul rus a fost informat cu privire la rezultatul discuțiilor lui Ratcliffe, care au avut loc pe fondul escaladării războiului din Ucraina și al blocării eforturilor de a ajunge la un acord de pace durabil între SUA și Iran.

Peskov a refuzat însă să dezvăluie subiectele discutate sau să ofere alte detalii.

„Tot ce pot să vă spun este că au avut loc contacte prin intermediul serviciilor de securitate. Vă pot spune că nu au avut loc întâlniri cu președintele rus. Desigur, președintele Putin este ținut la curent cu tot ceea ce se întâmplă, fără întârziere”, a declarat Peskov.

Întrebat dacă vizitele unor astfel de înalți oficiali americani ar putea contribui la îmbunătățirea stării dezastruoase a relațiilor dintre SUA și Rusia, Peskov a afirmat că discuțiile dintre agențiile de informații ale celor două țări reprezintă un „proces pozitiv”, notează și TASS.

„Aceste contacte continuă adesea chiar și în cele mai dificile perioade ale relațiilor bilaterale. Președintele nostru, de altfel, a vorbit despre acest lucru. Cu toate acestea, este încă prea devreme pentru a spune în ce măsură acest lucru va contribui, în ansamblu, la scoaterea relațiilor noastre bilaterale din criza profundă în care se află în prezent”, a spus el.

Șeful CIA, vizită de patru ore la Moscova

Vizita lui Ratcliffe la Moscova a coincis cu o perioadă tensionată în relațiile dintre SUA și Rusia.

The Wall Street Journal a scris că deplasarea șefului CIA ar putea avea legătură cu informațiile serviciilor secrete americane privind planurile viitoare ale lui Putin referitoare la o nouă mobilizare.

Serviciile online de monitorizare a zborurilor au atras atenția asupra evenimentului de la Moscova, după ce au detectat un Boeing C-17 Globemaster care zbura de la Riga, Letonia, către Aeroportul Internațional Vnukovo din Moscova.

Inițial, Kremlinul a declarat că nu știe informații despre zbor.

Ulterior, s-a aflat că Ratcliffe a petrecut aproximativ patru ore la Moscova înainte de a pleca. CIA a refuzat să comenteze.

Ultima vizită cunoscută a unui șef CIA în Rusia a avut loc în timpul administrației Biden. William Burns, pe atunci director al CIA, care fusese anterior ambasador în Rusia, a efectuat cel puțin o călătorie la Moscova în noiembrie 2021.

El l-a avertizat pe Putin să nu invadeze Ucraina, invocând informații colectate de SUA cu privire la planurile acestuia de a lansa un atac pe scară largă. Însă apelul lui Burns nu a avut succes.