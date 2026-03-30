După vouchere pentru benzină, Daniel Băluță vrea să deconteze și transport public pentru locuitorii cu venituri mici

Primăria Sectorului 4 vrea să deconteze jumătate din prețul abonamentului lunar pentru transportul public, timp de 6 luni, începând cu 1 aprilie, potrivit unui proiect de hotărâre, pus în dezbatere publică.

Consiliul Local Sector 4 a fost convocat de urgență, luni, la ora 18.00, pentru a aproba proiectul de hotărâre.

Este vorba despre modificarea și completarea hotărârii de Consiliu Local prin care a fost aprobat ajutorul pentru benzină, aprobat săptămâna trecută de Consiliul Local Sector 4.

„Se aprobă acordarea unor ajutoare de urgență destinate achiziției de abonamente lunare pentru transportul în comun de suprafață sau cu metroul, de către persoanele aflate în situații de necesitate, ca măsură de prevenire şi combatere a marginalizării sociale, precum și procedura de acordare a ajutoarelor”, se arată în proiectul de hotărâre pus în dezbatere publică.

Cuantumul ajutorului de urgență este de 50% din prețul unui singur abonament lunar/beneficiar, dar nu poate depăși 100 lei/lună. Acesta se acordă lunar pe o perioadă de 6 luni, începând cu 1 aprilie, potrivit documentului.

Propunere respinsă săptămâna trecută

Consilierii locali USR au propus acordarea unui ajutor pentru plata abonamentelor la transportul public, săptămâna trecută, când a fost aprobat ajutorul pentru carburanți, însă atunci amendamentul a fost respins de majoritatea formată din PSD și PNL.

„Majoritatea PSD-PNL a respins propunerea. Astăzi am primit o convocare de urgență prin care Băluță propune exact acest lucru”, a scris Paul Ene, consilier local USR, pe pagina de Facebook.

Cine poate beneficia de reducerea la transportul în comun

Solicitanții trebuie să facă dovada achiziției prin document de plată sau bancar emis pe numele persoanei eligibile și bon fiscal cu excepția plății primei tranşe.

Ajutoarele de urgență nu se acordă cumulat, adică și bani pentru benzină, și bani pentru transport public. Nu se decontează mai multe tipuri de abonamente lunare pentru transportul în comun.

Locuitorii Sectorului 4 pot beneficia de cele două ajutoare în următoarele condiții:

să aibă domiciliul sau reşedinţa în Sectorul 4 al Municipiului Bucureşti, de cel puțin 1 an;

să fie angajați la același angajator, cel puţin în perioada ianuarie-martie 2026;

să aibă un venit net de cel mult 5.000 lei/lună/persoană sau 10.000 lei/lună per familie;

să deţină în proprietate/leasing un singur autoturism – condiție valabilă doar pentru ajutorul de urgență destinat achiziției de carburant auto;

autoturismul deţinut să nu aibă o capacitate cilindrică mai mare de 2.000 cmc și să nu fie omologat pentru funcționare cu GPL sau orice formă de sistem electric, hibrid, etc. – condiție valabilă doar pentru ajutorul de urgență destinat achiziției de carburant auto;

să deţină în proprietate un singur imobil – condiție valabilă doar pentru ajutorul de urgență destinat achiziției de carburant auto;

să nu figureze cu debite restante la plată provenite din taxe, impozite locale sau alte datorii la bugetul local al Sectorului 4;

să opteze doar pentru acordarea unui singur tip de ajutor de urgență – pentru carburant auto sau pentru un singur abonament lunar de călătorie pentru transportul în comun.

„Condițiile de eligibilitate prevăzute se consideră îndeplinite și se menţin pe toată perioada acordării ajutoarelor, fără efectuarea altor demersuri suplimentare, dacă solicitanții au fost declarați eligibili odată cu depunerea documentelor inițiale”, se mai arată în proiectul de hotărâre.