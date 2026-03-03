Sari direct la conținut
e-Factura pentru persoane fizice: ANAF actualizează din nou Formularul de înregistrare 082, după modificările aduse de Ordonanța 6/2026

Site-ul ANAF. Foto: Denisa Crăciun / StartupCafe.ro

ANAF a pus în transparență un nou proiect de Ordin prin care vrea să actualizeze Procedura privind organizarea și înscrierea în Registrul RO e-Factura obligatoriu, precum și modelul, conținutul și instrucțiunile de completare ale Formularului 082 – Cerere privind înregistrarea în Registrul RO e-Factura obligatoriu. 

