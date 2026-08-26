USR se întoarce împotriva PNL și UDMR și lansează acuzații: „Au închis ochii folosindu-se de un pretext convenabil lor”

Purtătorul de cuvânt al USR, Cristian Seidler, acuză PNL și UDMR că au susținut noua lege a integrității folosindu-se de necesitatea deblocării banilor din PNRR drept „pretext convenabil”, deși actul normativ păstrează prevederea care îl lasă pe Dominic Fritz fără mandatul de primar al Timișoarei.

„E fals că România avea de ales între 770 de milioane de euro şi stingerea luminii democratice – la Legea ANI retroactivǎ cu suprapedeapsǎ politică mă refer. Legea trebuia respinsă şi adoptată una nouă, curăţată de tendinţe dictatoriale nedemocratice, aşa cum a fost depusă de USR”, a scris Cristian Seidler într-o postare pe Facebook.

„Dar PNL şi UDMR au închis ochii folosindu-se de un pretext convenabil lor”, susține purtătorul de cuvânt al USR. De la ceilalți nu aveam pretenții. Istoria va consemna cine a apăsat butonul”, a conchis purtătorul de cuvânt al USR.

Ilie Bolojan a invocat „interesul țării” pentru banii din PNRR

Senatul a votat, cu doar 19 voturi „împotriva”, cele ale USR, noua lege a intergității, în care a fost păstrat amendamentul care îl lasă fără mandat pe primarul Timișoarei, Dominic Fritz.

Dacă nu este contestată din nou la CCR, legea merge la promulgare la președintele Nicușor Dan, care, la rândul său, o poate întoarce în Parlament.

Premierul interimar, președintele PNL Ilie Bolojan, a declarat că formațiunea politică a votat legea întrucât s-a raportat la „interesul țării” de a lua banii din PNRR.

„Votul în privința legii ANI a fost unul greu pentru PNL, pentru că o prevedere care schimbă regulile în timpul jocului este profund imorală și incorectă, indiferent prin ce artificii juridice ar fi explicată”, a precizat Ilie Bolojan după vot.

„Pentru premierul României și pentru PNL, partidul cu o răspundere majoră în guvernare, miza unei decizii se raportează în primul rând la România, iar principiul suprem este apărarea interesului țării. Iar în acest moment, interesul țării de a îndeplini jaloanele până la sfârșitul acestei luni, inclusiv legea ANI și cea a salarizării, este superior oricărei alte discuții”, a afirmat Bolojan.

Legea cuprinde un amendament care prevede că persoanele declarate în conflict de interese sau în incompatibilitate și care au primit o decizie definitivă în acest sens își vor pierde mandatele. Amendamentul a trecut de controlul CCR.

Practic, dacă legea va fi promulgată de președinte cu acest amendament, Dominic Fritz își pierde mandatul de primar al Timișoarei, pentru că a fost declarat, în iunie 2026, în conflict de interese de către Înalta Curte de Casație și Justiție.