Ilie Bolojan explică de ce PNL a votat o lege pe care o consideră „profund imorală și incorectă”

PNL a votat legea integrității cu amendamentul PSD care îl va lăsa pe Dominic Fritz fără funcția de primar întrucât s-a raportat la „interesul țării” de a lua banii din PNRR, a declarat miercuri Ilie Bolojan într-o postare făcută pe Facebook.

Legea a fost votată de Senat cu 109 voturi „pentru” și 19 împotrivă. Singurii care s-au opus noilor reglementări au fost senatorii USR.

„Votul în privința legii ANI a fost unul greu pentru PNL, pentru că o prevedere care schimbă regulile în timpul jocului este profund imorală și incorectă, indiferent prin ce artificii juridice ar fi explicată”, a precizat Ilie Bolojan după vot.

Legea ANI este jalon în PNRR, în valoare de 770 de milioane de euro, și trebuie să fie adoptată până la 31 august ca România să nu piardă banii.

„Pentru premierul României și pentru PNL, partidul cu o răspundere majoră în guvernare, miza unei decizii se raportează în primul rând la România, iar principiul suprem este apărarea interesului țării. Iar în acest moment, interesul țării de a îndeplini jaloanele până la sfârșitul acestei luni, inclusiv legea ANI și cea a salarizării, este superior oricărei alte discuții”, a afirmat Bolojan.

Este important pentru România să primească banii din acest jalon, mai spune Bolojan, pentru că lipsa lor ar duce la „implicații asupra bugetului țării, investițiile fiind finanțate într-o proporție importantă din acești bani.”

„Această lege, însă, nu poate rămâne așa, iar PNL va susține, prin toate acțiunile necesare, corectarea ei. Vom fi alături de USR în acest demers moral, nu pentru un om, ci pentru a reinstaura reguli corecte”, conchide Bolojan.

Ce urmează

Dacă nu este contestată din nou la CCR, legea merge la promulgare la președintele Nicușor Dan, care, la rândul său, o poate întoarce în Parlament.

Legea cuprinde un amendament care prevede că persoanele declarate în conflict de interese sau în incompatibilitate și care au primit o decizie definitivă în acest sens își vor pierde mandatele. Amendamentul a trecut de controlul CCR.

Practic, dacă legea va fi promulgată de președinte cu acest amendament, Dominic Fritz își pierde mandatul de primar al Timișoarei, pentru că a fost declarat, în iunie 2026, în conflict de interese de către Înalta Curte de Casație și Justiție.