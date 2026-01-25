„E limpede pentru oricine nu e fan Trump”. Verdictul lui CTP după cazul americanului ucis de agenții federali la Minneapolis

Cristian Tudor Popescu a comentat cazul lui Alex Pretti, un cetățean american în vârstă de 37 de ani, care a fost împușcat mortal de agenții federali sâmbătă la Minneapolis.

„Un fleac. L-au ciuruit”, a fost titlul ironic al postării în care gazetarul comentează evenimentele din Minneapolis, unde autoritățile federale au împușcat trei persoane în această lună.

„Din nou Minneapolis. Asupra unui bărbat cu un telefon în mână, care încerca să protejeze cu brațul o femeie îmbrâncită de agenții ICE, s-au năpustit 7 (șapte) gealați din ăștia, l-au lovit în cap, l-au călcat în picioare, apoi au tras în el 10 (zece) focuri de pistol. Omul avea 37 de ani, era asistent medical, cetățean american”, a afirmat Cristian Tudor Popescu, duminică, pe Facebook.

CTP a spus că imaginile surprinse de camerele supraveghere au arătat că Alex Pretti ținea în mână un telefon, nu o armă.

„E limpede pentru oricine nu e fan Trump, că acești killeri au primit instrucțiuni să tragă de voie, asigurați fiind că nu vor suferi nicio consecință. Ceea ce se și întâmplă: înainte de orice anchetă, sunt declarați de către autorități nevinovați, în legitimă apărare”, a conchis gazetarul.

Bărbatul ucis sâmbătă la Minneapolis este a treia persoană împușcată de agenții federali în oraș în această lună.

În 7 ianuarie, un agent ICE a împușcat-o mortal pe Renee Good, o femeie în vârstă de 37 de ani, declanșând proteste la nivel național.

O săptămână mai târziu, un angajat al aceleiași instituții l-a împușcat pe un imigrant venezuelean în picior, după ceea ce a fost descris de autoritățile federale drept o „oprire în trafic țintită”. Bărbatul, despre care Departamentul pentru Securitate Internă a spus că se opunea arestării, a fost dus la spital cu răni care nu i-au pus viața în pericol, a scris CNN.