„E mai ieftin să tragi o linie de cocaină decât să bei un rom cu cola”: Primarul Bruxellesului, declarație pe fondul violențelor în creștere în capitala europeană

Drogurile de mare risc, ieftine și ușor accesibile alimentează creșterea violenței în Bruxelles, susține primarul Philippe Close, într-un interviu acordat vineri publicației belgiene Le Soir, citat de Politico.

„Trebuie să subliniez că este mai ieftin să prizezi o linie de cocaină decât să bei un rom cu cola, că laboratoarele de droguri sintetice sunt peste tot și că sumele de bani implicate sunt pur și simplu uluitoare. Un singur punct de vânzare poate aduce 20.000 de euro pe zi”, a declarat Close.

Close a avertizat că suplimentarea numărului de polițiști pe străzi nu va rezolva totul și că este crucial să se dezbată de ce drogurile au o asemenea influență în capitala UE și să se lucreze cu profesioniști din domeniul sănătății pentru a aborda problema.

„Problema e una endemică: conform analizelor apelor uzate, Bruxelles și Anvers se află în top cinci orașe europene la consumul de droguri. Iar dacă ne ocupăm de trafic fără să ne punem întrebări despre consumul de cocaină sau droguri sintetice, nu vom câștiga această luptă”, a explicat el.

Drogurile ieftine și ușor de procurat, în special cantitățile mari de cocaină care ajung prin portul Anvers, transformă Belgia într-un hub de distribuție a drogurilor în Europa, scrie Politico.

Anul acesta au avut loc cel puțin 60 de atacuri armate la Bruxelles, pe fondul creșterii violenței alimentate de traficul de droguri. În 2024, 92 de incidente de acest fel s-au soldat cu moartea a nouă persoane, potrivit datelor oficiale.

Pentru a combate fenomenul, guvernul belgian a aprobat în iulie comasarea celor șase zone de poliție din Bruxelles într-o singură structură, care urmează să devină operațională la începutul lui 2027. În prezent, fiecare zonă are propriile reguli, iar polițiștii pot acționa doar pe teritoriul lor, fapt exploatat de grupările criminale, care se deplasează între zone pentru a evita intervenția forțelor de ordine.