„E o liniște neplăcută aici, calmul dinaintea furtunii”. Orașul strategic ucrainean aflat în vizorul lui Putin se pregătește de o luptă sângeroasă în 2025 – HARTĂ

Rușii au pierdut zeci de mii de oameni în marșul lor spre Pokrovsk, dar au ajuns la câțiva kilometri de orașul estic ucrainean. Cucerirea lui ar deschide și mai mult ușa către unul dintre principalele obiective de război ale Kremlinului: capturarea restului regiunii Donețk, scriu Forbes, France24 și Radio Free Europe/Radio Liberty.

Crăciunul a fost ciudat în Pokrovsk. Un nod de transport în regiunea Donețk, din estul Ucrainei, orașul avea 60.000 de locuitori înainte ca Rusia să lanseze invazia la scară largă în februarie 2022.

Acum au rămas câteva mii de localnici, aflați și ei pe picior de plecare, cei mai mulți oameni de pe străzi sunt militari.

Gara este abandonată și închisă, scrie France24. Băncile au fost închise în septembrie. Alimentarea cu gaze a fost întreruptă săptămânile trecute, iar instalațiile miniere din zonă, vitale pentru industria siderurgică ucraineană, au început să își închidă porțile.

Personalul universității locale – deja mutat din orașul Donețk după revolta separatiștilor susținuți de Kremlin în 2014 – intenționează să se mute din nou, de data aceasta la Liov, în vest.

"There is an unpleasant silence in the city… the calm before the storm." – volunteer Denys Khrystov, call sign "Dutchman," showed what the hometown of "Shchedryk"(Carol of the Bells) – Pokrovsk, Donetsk region – looked like on Christmas Day.



The city is wounded, but holding… pic.twitter.com/5JVB2UAZTj