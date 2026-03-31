E suficientă legea femicidului pentru ca mamele și copiii din România să fie protejați? Ce funcționează în alte țări

Adoptarea legii femicidului este un pas important pentru România. Dar reacțiile din spațiul public și comparația cu alte state europene arată că legea singură nu este suficientă pentru a proteja femeile și, uneori, copiii. Italia este cel mai recent exemplu: după înăsprirea pedepselor, cazurile de femicid nu au dispărut, iar violența asupra femeilor nu a scăzut. Așa că pasul următor a fost mutarea rapidă a dezbaterii dinspre pedeapsă către prevenție.

În decembrie 2025, Italia a adoptat o lege prin care femicidul este tratat ca o crimă separată, nu doar ca un omor obișnuit, iar pedeapsa poate ajunge până la închisoare pe viață. Legea nu schimbă doar pedeapsa, ci și modul în care sunt tratate aceste cazuri. De exemplu, judecătorii au mai puține posibilități să reducă pedeapsa agresorului, victimele și martorii sunt audiați în condiții protejate, astfel încât să nu fie retraumatizați, iar copiii rămași în urmă sunt recunoscuți și sprijiniți mai clar.

Cum protejează legea femicidului mamele și copiii din România

În România, femicidul este definit pentru prima dată, însă nu devine o infracțiune separată. Rămâne încadrat la omor, cu pedepse mai dure în anumite situații – de exemplu atunci când agresorul este partenerul victimei sau când fapta are legătură cu controlul, gelozia ori refuzul unei relații.

Accentul cade mai ales pe înțelegerea și monitorizarea fenomenului. Statul trebuie să adune și să publice date despre aceste cazuri, iar ancheta poate începe și fără plângerea victimei. În același timp, copiii care asistă la astfel de violențe sunt recunoscuți ca victime și protejați.

