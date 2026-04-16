„E timpul să trăim în Rusia”: programul Moscovei de a atrage lucrători străini

Ministerul rus de Externe a anunțat lansarea unui serviciu digital care permite străinilor să solicite rezidență și muncă în țară, potrivit unei postări publicate pe platforma X.

Rusia se confruntă cu o lipsă severă de locuri de muncă în mai multe sectoare de la începutul războiului din Ucraina. Sute de mii de oameni au fost recrutați în armată, în timp ce industriile de apărare au absorbit forța de muncă din mediul de afaceri.

Țara s-a confruntat, de asemenea, cu un exod de lucrători din 2022, mulți părăsind Rusia pe fondul controalelor politice stricte și al restricțiilor impuse după începerea războiului.

Programul „E timpul să trăiești în Rusia” se adresează străinilor cu „competențe căutate” care dau dovadă de „respect” pentru „valorile tradiționale rusești”, se arată în anunțul ministerului de pe platforma X.

⚡️ Запущен цифровой сервис для подачи заявок от иностранцев, которые хотят жить и работать в России.



Главное условие — наличие востребованных навыков, уважение к традиционным российским ценностям.



🇷🇺 #ВремяЖитьВРоссии — МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) April 15, 2026

Totuși, postarea ministerului făcea referire la un site web care afișa mesajul „eroare 404 – pagină negăsită”.

Cui se adresează programul?

Candidații eligibili sunt oamenii de știință, antreprenorii, sportivii, profesioniștii din domeniul creației, studenții și absolvenții talentați, investitorii și alți specialiști considerați căutați, se arată pe site-ul web care explică programul.

„Îi primim cu brațele deschise pe acei oameni care se mută aici cu o educație și o pregătire bună, cu dorința de a trăi aici și de a-și crește copiii într-un mediu confortabil pentru consolidarea familiei”, spune Vladimir Putin, președintele Federației Ruse

Candidații au de parcurs 7 pași

Pasul 1. – Învață despre Rusia și oportunitățile de a-ți descoperi talentul în funcție de domeniul tău de activitate.

Pasul 2.- Completați o cerere, un CV scurt și colectați documentele care vă confirmă calificările și eligibilitatea pentru categorie (diplome, certificate, mărturii, publicații etc.).

Pasul 3.– Trimiteți pachetul de documente operatorului de program pentru examinare.

Pasul 4.-Realizează un interviu online cu un operator de program, în cadrul căruia vei detalia despre realizările tale.

Pasul 5.-Așteptați o decizie privind cererea dumneavoastră (perioada maximă de revizuire este de 125 de zile).

Pasul 6.– Dacă decizia este pozitivă, felicitări, ești imigrant! Dacă decizia este negativă, nu-ți face griji; ai în continuare opțiunea de a veni în Rusia prin alte regimuri de vize – ca specialist înalt calificat, turist etc. Poți depune o nouă cerere pentru revizuire în cel mult un an.

Pasul 7.– Vi se va atribui un manager personal care vă va ghida în următorii pași (înregistrarea vizei, procedurile de trecere a frontierei, găsirea locuinței și rezolvarea problemelor sociale și de locuit).