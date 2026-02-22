Echipă de la deszăpezire, amenințată cu pistolul de un bărbat nemulțumit că nu i-a curățat zăpada din fața garajului

Muncitorii care interveneau pentru deszăpezire pe o stradă din Corbeanca au fost amenințați de un bărbat cu un pistol tip airsoft, a anunțat Poliția Ilfov. Firma de salubrizare spune, la rândul ei, că problema a apărut când bărbatul a insistat ca echipa de pe teren să îi curețe zăpada din fața garajului, spunând că vrea să iasă din curte.

Conform Poliției Ilfov, polițiștii din Buftea au fost sesizați prin 112 că un bărbat din comuna Corbeanca i-a amenințat cu un pistol pe muncitori, nemulțumit de modul în care s-ar fi făcut deszăpezirea pe strada sa,.

„Din primele verificări a reieșit că, pe fondul unui incident verbal, un bărbat de 49 de ani ar fi ieșit din locuință având asupra sa un pistol tip airsoft. La fața locului, polițiștii au identificat persoana în cauză, care a predat arma neletală tip airsoft, aceasta nefiind supusă autorizării”, a anunțat Poliția Ilfov, printr-un comunicat de presă.

Poliția mai spune că cercetările sunt continuate în acest caz, în colaborare cu Serviciul Arme Explozivi și Substanțe Periculoase Ilfov.

Ce spune firma de salubrizare

Trans Auto Corbeanca, firma care se ocupă de salubrizare, a relatat pe Facebook incidentul, care a avut loc pe o stradă din zona cunoscută drept cartierul Romatsa, unde un buldoexcavator curăța străzile.

„Problema a apărut când un locuitor a insistat ca echipa de pe teren să-i ia și zăpada din fața garajului, pentru că dorește să iasă din curte. Pe o stradă unde de regulă sunt mașini parcate pe margine și utilajul greu este la jumătatea cursei/străzii, acesta nu se justifică să se oprească pentru a face manevre auxiliare deoarece un locuitor nu consideră ca fiind treaba lui asigurarea unei minime implicări, dând câteva lopeți de zăpadă.

A preferat să înjure și să amenințe, iar în final să strige că va aduce o armă de foc și “veți vedea voi că o să luați zăpada”.

Unul din colegii echipei de pe teren a crezut că omul glumește, iar cel de sus care conducea utilajul oricum nu auzea ce spune omul.

Doar că, spre șocul tuturor, locuitorul plătitor de taxe (cum mi s-a adresat și mie personal, când am ajuns la fața locului după echipajul de Poliție), a venit din casă cu un pistol real pe care l-a fluturat în aer nervos și insistând să i se rezolvă problema”, afirmă reprezentanții firmei de salubrizare din Corbeanca.