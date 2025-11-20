Echipa din spatele celebrului joc video STALKER, pusă pe lista neagră a Rusiei

Procurorii ruși au desemnat GSC Game World, studioul ucrainean din spatele popularei francize de jocuri video S.T.A.L.K.E.R., ca organizație „indezirabilă” pentru presupusa finanțare a armatei ucrainene, informează publicația independentă rusă care scrie din exil The Moscow Times.

Procuratura Generală a Rusiei a acuzat conducerea companiei cu sediul la Kiev că a transferat aproximativ 17 milioane de dolari către un fond de ajutor militar ucrainean în 2022, afirmând că banii au fost folosiți pentru achiziționarea de drone, vehicule și alte echipamente necesare în timp de război.

Procurorii au mai afirmat că compania a contribuit la prezentarea Rusiei ca „stat agresor”. Într-o declarație, procuratura a susținut că un joc GSC lansat în 2024 promova „narațiuni ucrainene” și conținea „conținut agresiv rusofob”.

Aceste acuzații par să se refere la S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, al patrulea episod din popularul francize de jocuri de supraviețuire al GSC, lansat în noiembrie anul trecut.

Conform legislației ruse, orice persoană care lucrează sau participă la o organizație declarată „indezirabilă” poate fi condamnată la până la patru ani de închisoare, iar liderii acesteia pot primi pedepse de până la șase ani.

Rusia a introdus legea privind organizațiile „indezirabile” în 2015 și, de atunci, a folosit-o pentru a reprima mass-media independente, grupurile de opoziție și ONG-urile străine. Sute de organizații, inclusiv The Moscow Times, au fost adăugate pe această listă neagră a Moscovei.