Eclipsa de Soare. Medic: „Zece secunde în care ne uităm la eclipsă cu ochiul liber ne pot afecta vederea”

Pentru a privi eclipsa de Soare sunt necesari ochelari speciali, nu ochelari de soare obișnuiți. „Privirea directă către soare poate produce leziuni la nivelul retinei”, atrage atenția un medic oftalmolog din Timișoara.

Miercuri, are loc o eclipsă totală de Soare, care în România va fi vizibilă parțial, în nord-vestul țării.

„Soarele nu trebuie privit direct în timpul eclipsei”

Medicul oftalmolog Ileana Bosun de la Spitalul Clinic CF Timişoara spune, citată de News.ro, că în timpul eclipsei „soarele nu trebuie privit direct nici măcar pentru câteva secunde şi nici prin ochelari de soare obişnuiţi:

„Pentru observarea directă a fenomenului trebuie utilizaţi doar ochelari speciali concepuţi pentru eclipse, care respectă standardul internaţional ISO 12312-2. Ochelarii de soare obişnuiţi, indiferent cât de închişi la culoare sunt, nu oferă protecţia necesară pentru observarea directă a soarelui”.

Medicul avertizează că „zece secunde în care ne uităm la eclipsă cu ochiul liber ne pot afecta vederea”: „Privirea directă către soare poate produce leziuni la nivelul retinei. În momentul expunerii, nu simţim durere şi putem avea impresia că nu s-a întâmplat nimic”.

Medicul spune că primele semne pot apărea după câteva ore și explică ce se poate întâmpla:

„În centrul câmpului vizual poate să apară o pată întunecată, care nu dispare atunci când clipim. Imaginea poate deveni neclară, literele pot părea deformate, iar cititul poate deveni dificil chiar şi atunci când purtăm ochelarii de vedere. În acelaşi timp, pot apărea modificări ale culorilor, contururile obiectelor pot fi percepute mai şterse, iar sensibilitatea la lumină poate creşte. Unele persoane pot acuza fotofobie sau dureri de cap după expunere”.



Medicul atrage atenţia că în urma privitului spre soare poate apărea retinopatia solară, o leziune produsă la nivelul retinei, în special în zona maculei, cea care ne asigură vederea centrală şi ne permite să citim, să recunoaştem feţe şi să distingem detaliile fine.

Filtru sau ochelari speciali pentru eclipsă

Și reprezentanții Observatorului Astonomic „Vasile Urseanu” din București atrag atenția că pentru a privi eclipsa de Soare este nevoie de ochelari speciali sau de un filtru:

„Puteți privi spre Soare în siguranță doar folosind un filtru. Cel mai bun filtrul este Mylar, ce poate fi găsit de la magazinele specializate de astronomie.

Se pot folosi ochelari de eclipsă certificați, dar nu ochelari de Soare.

Se mai poate folosi o metodă sigură, metoda proiecției. În spatele telescopului sau lunetei, la ocular, se pune un carton alb sau o foaie albă. Discul Soarelui va fi proiectat pe foaie unde poate fi observată eclipsa, de către mai mulți privitori deodată. Când se folosește metoda proiecției nu se va folosi niciun filtru. Se poate face proiecție prin lunetă sau prin telescop”.