Statistica a revizuit fiecare rezultat al PIB din ultimele patru trimestre. Date de ultimă oră despre economia României

Economia României, măsurată prin intermediul Produsului Intern Brut, a înregistrat o creştere cu 1,6% în această toamnă față de toamna lui 2024, a transmis vineri Institutul Național de Statistică. Per total, după primele 9 luni, Statistica spune că economia a crescut cu 0.8%, față de primele 9 luni din anul trecut. E drept, INS a revizuit fiecare rezultat al PIB din ultimele 4 trimestre.

De asemenea, dacă scoatem efectul sezonalității și calculăm variația PIB pe seria ajustată sezonier, în trimestrul III 2025, comparativ cu trimestrul anterior, Produsul Intern Brut a scăzut cu 0,2%, mai transmite INS.

Rezultatele trimestrului III 2024, comparativ cu trimestrul II 2024, au fost revizuite de la 100,4% la 100,6%.

Rezultatele trimestrului IV 2024, comparativ cu trimestrul III 2024, au fost revizuite de la 100,6% la 100,5%.

Rezultatele trimestrului I 2025, comparativ cu trimestrul IV 2024, au fost revizuite de la 100,0% la 100,1.

Rezultatele trimestrului II 2025, comparativ cu trimestrul I 2025, au fost revizuite de la 101,2% la 101,0%.

„Consumul a rămas relativ scăzut”

Creșteri ale dinamicii s-au înregistrat în construcții și la exporturi, în vreme ce principala componentă a PIB, consumul intern, este în decelerare (o creștere pe primele 9 luni de numai 1,6% a comerțului cu amănuntul), după ce la jumătatea anului creșterea PIB fusese de 0.3%.

„Economia s-a contractat cu 0,2% față de trimestrul precedent, dar a crescut cu 1,6% față de anul precedent, accelerând de la 0,3% în trimestrul precedent. Prognoza noastră a fost pentru o scădere trimestrială de 0,3% și o creștere anuală de 2,0% . Ușoara abatere a cifrei anuale se datorează în principal revizuirilor datelor anterioare”, arată economiștii BCR într-un raport transmis la doar câteva minute după anunțul Statisticii.

În ceea ce privește factorii de creștere, putem doar specula până la publicarea defalcării structurale pe 5 decembrie, mai spun aceștia, adăugând că din punct de vedere al cererii, consumul a rămas relativ scăzut.

„Din punct de vedere al ofertei, anticipăm o contribuție pozitivă puternică din partea agriculturii, pe baza datelor despre producția recoltată. Industria a avut probabil un impact negativ, în timp ce construcțiile ar fi putut adăuga un anumit impuls creșterii. Se așteaptă, de asemenea, ca serviciile să fi susținut creșterea generală”, notează autorii raportului.

BCR mizează pe o creștere anuală a PIB de 1,3% în 2025 și de 2,1% în 2026.

Cererea internă și-a accentuat scăderea de ritm, în principal pe fondul comprimării ușoare a investițiilor, dar evoluția exportului net și-a redus considerabil impactul contracționist în trimestrul II 2025, notează BNR.

Cele mai recente date și analize indică o cvasi-stagnare a activității economice pe ansamblul semestrului II 2025, asociată însă cu o creștere a dinamicii anuale a PIB în trimestrul III.

În intervalul iulie-septembrie 2025, vânzările cu amănuntul au înregistrat un mic declin în termeni anuali, iar producția industrială a continuat să se reducă ușor în iulie-august în raport cu intervalul similar din 2024. În schimb, dinamica anuală a volumului lucrărilor de construcții a consemnat un amplu salt pe ansamblul primelor două luni din trimestrul III, în condițiile unui reviriment pe toate segmentele, mai accentuat pe cel rezidențial. Totodată, variația anuală a exporturilor de bunuri și servicii și-a mărit decalajul pozitiv față de cea a importurilor în iulie-august, înregistrând o scădere relativ mai modestă față de trimestrul precedent, mai spune Banca Centrală.

Mai multe detalii privind evoluția PIB vom afla în 5 decembrie, când INS va publica datele provizorii privind Produsul intern brut pentru trimestrul III 2025.