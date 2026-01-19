Economia Chinei a crescut cu 5% anul trecut, în pofida războiului tarifar al lui Donald Trump

PIB-ul Chinei a crescut cu 5% anul trecut, în ciuda războiului tarifar al președintelui american Donald Trump, deoarece exporturile în plină expansiune au compensat creșterea mai slabă a economiei interne, potrivit datelor oficiale.

Biroul Național de Statistică a anunțat că cifra pentru întregul an, care a fost în conformitate cu obiectivul oficial al Beijingului și cu media unui sondaj realizat de Bloomberg în rândul analiștilor, a fost publicată în contextul în care creșterea PIB-ului a decelerat în trimestrul al patrulea la 4,5%.

Cifra din trimestrul al patrulea a fost în conformitate cu previziunile analiștilor, dar în scădere față de 4,8% în trimestrul al treilea.

Încetinirea creșterii economice din a doua jumătate a anului va pune presiune pe Beijing să adauge mai multe stimulente în acest an pentru a atinge o țintă preconizată de creștere a PIB-ului în 2026, cuprinsă între 4,5% și 5%.

Președintele Xi Jinping urmează să prezideze reuniunea anuală a parlamentului chinez, Congresul Național al Poporului, la începutul lunii martie, în cadrul căreia Beijingul va dezvălui obiectivele economice pentru anul următor.

Acest an marchează și începutul următorului plan cincinal al Chinei, economiștii așteptându-se ca Beijingul și guvernele locale să depună eforturi hotărâte pentru a relansa creșterea economică cu programe de stimulare.

În 2025, valoarea totală a importurilor și exporturilor de bunuri a fost de 45.468,7 miliarde de yuani, o creștere de 3,8% față de anul precedent. Mai exact, valoarea totală a exporturilor a fost de 26.989,2 miliarde de yuani, în creștere cu 6,1%, iar valoarea totală a importurilor a fost de 18.479,5 miliarde de yuani, în creștere cu 0,5%. Importurile și exporturile întreprinderilor private au crescut cu 7,1%, reprezentând 57,3% din valoarea totală a importurilor și exporturilor, cu 1,8 puncte procentuale mai mult decât în ​​anul precedent . Importurile și exporturile cu țările partenere din cadrul programului „Centura și Drumul” au crescut cu 6,3%, reprezentând 51,9% din valoarea totală a importurilor și exporturilor. Exporturile de produse de înaltă tehnologie au crescut cu 13,2%. În decembrie, valoarea totală a importurilor și exporturilor de bunuri a fost de 4.263,0 miliarde de yuani, în creștere cu 4,9% față de anul precedent. Dintre acestea, valoarea totală a exporturilor a fost de 2.535,9 miliarde de yuani, în creștere cu 5,2%, iar cea a importurilor a fost de 1.727,1 miliarde de yuani, în creștere cu 4,4%, potrivit autorităților.

Vânzările cu amănuntul au crescut cu 0,9% față de anul precedent în decembrie, sub așteptările analiștilor de o creștere de 1% și de 3,7% pentru întregul an.

Investițiile imobiliare au scăzut cu 17,2% anul trecut, față de previziunile analiștilor de 16,5%, în contextul în care criza imobiliară din țară s-a încheiat în al patrulea an fără niciun semn de sfârșit. Numărul construcțiilor noi începute a scăzut cu 20,4% față de anul precedent.

În timp ce indicatorii economiei interne au rămas slabi, sectorul prelucrător a avut o creștere fulminantă. Producția industrială a crescut cu 5,2% în decembrie față de anul precedent, comparativ cu previziunile analiștilor de 5%.

Populația Chinei a scăzut pentru al patrulea an consecutiv în 2025 cu 3 milioane de persoane, ajungând la 1,405 miliarde. Rata natalității a fost cea mai scăzută înregistrată vreodată, de 5,63 nașteri la 1.000 de persoane.